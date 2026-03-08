Las manifestaciones feministas del 8M son declaradas 'Lugar de Memoria Democrática'
Según se expone en el BOE estas movilizaciones se han convertido en “mareas democráticas y de homenaje a mujeres que han liderado la lucha por la igualdad y fueron ejemplo para futuras generaciones”
Las manifestaciones femininistas del 8M son declaradas 'Lugar de Memoria Democrática' tras un acuerdo del Gobierno de Pedro de Sánchez por su "especial relevancia en la consolidación de la igualdad y los valores democráticos".
Según expone el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática en la resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este sábado 7 de marzo, estas movilizaciones se han convertido en “mareas democráticas y de homenaje a mujeres que han liderado la lucha por la igualdad y fueron ejemplo para futuras generaciones”. Indicando, asimismo, que las históricas marchas de 2018 y 2019 "demostraron que el feminismo constituye una gran corriente democratizadora que, año tras año, continúan consolidando los derechos adquiridos y abren el camino a nuevas conquistas democráticas”.
En el BOE se expresa que en el desarrollo del movimiento feminista y la final adopción de un Día Internacional de la mujer, la tradición feminista europea tuvo un papel fundamental desde finales del siglo XIX, destacando las mujeres vinculadas a la Segunda Internacional, y especialmente el de la alemana Clara Zetkin, quien impulsó la propuesta de fijar una jornada dedicada a la celebración internacional de las mujeres durante la II Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, celebrada en 1910 en Copenhague.
De esta manera, y por "su contribución a las libertades, su poder transformador hacia sociedades más justas e igualitarias y por su carácter democrático y pacífico", las manifestaciones feministas del 8 de marzo adquirirán la consideración de "Lugar de Memoria Democrática en su categoría de patrimonio cultural inmaterial o intangible".
