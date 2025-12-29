Se mantiene la bonificación del 25 por ciento para viajeros recurrentes en los trenes Avant

Los viajeros de los trenes Avant están de suerte, y como era de espera, el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha avanzado que seguirán manteniendo la bonificación del 25 por ciento a la tarifa ferroviaria.

En Salamanca afectaría directamente a los trenes Salamanca-Madrid, por lo que decenas de viajeros que se trasladan desde la capital del Tormes a la de España verían con muy buenos ojos que se mantuviera la bonificación. Esto afectaría únicamente a los Avant y no a los de Media Distancia que serían aquellos con destino o procedencia de Valladolid, Ávila, Burgos y Palencia.

Según ha expuesto a iCal, Fernández Carriedo y su equipo van a continuar con el modelo establecido, además de añadir que “ si se viera algún tipo de incompatibilidad en la aplicación práctica de nuestro modelo con alguna decisión del Gobierno pues habría que tomar alguna adaptación pero en principio nuestra decisión es continuar con el modelo y dar facilidad fundamentalmente a esos viajeros recurrentes que deciden vivir en nuestra Comunidad autónoma”.

Por otro lado, también ha insistido que no solamente se pretende mantener este modelo, sino extenderlo a otros ámbitos como la posibilidad de bonificar los peajes en las autopistas para aquellos viajeros de manera habitual.

También ha querido hacer hincapié en que este modelo se irá renovando cada seis meses, en función de las necesidades del momento, por lo que “hemos rechazado que sea un instrumento político y, por tanto, le hemos querido dar continuidad y seguridad en el tiempo y por tanto nuestra idea es que tenga vigencia de forma indefinida”.

Por último, ha destacado que todo este paquete de medidas, como el BUSCYL que ha llegado para quedarse, corresponde para incentivar vivir en la propia comunidad de Castilla y León aunque se trabaje fuera de ella.