Mantienen la alerta por ola de calor en la Península y Canarias hasta el lunes

La Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior anunció este jueves que la alerta por altas temperaturas continuará vigente hasta el próximo lunes en gran parte de la Península y Canarias, debido a la persistencia de una masa de aire cálido y seco.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), tras unos días de respiro gracias a tormentas y nubosidad, la estabilidad atmosférica y la intensa insolación provocarán un repunte térmico desde hoy, con valores muy elevados que se mantendrán durante el fin de semana. El descenso no llegará hasta el lunes, cuando una masa de aire más fresco del Atlántico ponga fin al episodio.

Protección Civil recomienda evitar la exposición prolongada al sol, hidratarse con frecuencia, consumir comidas ligeras y prestar especial atención a niños, mayores y personas con problemas de salud.

En cuanto a la prevención de incendios forestales, instan a no arrojar colillas ni basura, evitar encender fuegos y avisar de inmediato al 112 ante cualquier indicio de incendio. La combinación de calor extremo y sequedad ambiental incrementa el riesgo, por lo que se pide prudencia máxima.