Mañueco anuncia ayudas de 150 euros para ir al gimnasio o centros deportivos en Castilla y León

Alfonso Fernández Mañueco ha anunciado este miércoles una nueva ayuda que quiere implementar si vuelve a ser elegido presidente de la Junta de Castilla y León.

En un acto que ha tenido lugar en Valladolid, el presidente cesante ha asegurado que aprobará una ayuda de 150 euros para financiar parte de los gastos derivados de cuotas de gimnasios o centros deportivos.

Una financiación que llegaría en forma de deducción en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF), según ha anunciado el candidato del PP.

Se trata de una nueva propuesta de campaña del candidato a la reelección con la que espera ayudar a 300.000 personas de Castilla y León.

Tal y como recoge la agencia ICAL, Mañueco explicó que esta deducción para gastos en deportes (gimnasios y centros deportivos) “persigue ayudar a las familias a pagar las cuotas, con el objetivo de fomentar la actividad física y la vida saludable”.