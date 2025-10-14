Mañueco anuncia el presupuesto "más alto de la historia" para 2026 con refuerzos en el operativo de incendios, ayudas por hijos y bonos para los autónomos

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco durante la rueda de prensa para presentar el proyecto de ley de los presupuestos generales para 2026

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha presentado este martes el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para el año 2026, unas cuentas que calificó de "récord" por alcanzar la cifra "más alta de la historia autonómica".

El proyecto de ley asciende a 15.715 millones de euros, lo que supone un incremento del 7,92% respecto a los últimos presupuestos aprobados, los de 2024, ya que en 2025 no hubo proyecto. Estas cuentas se sustentan en el techo de gasto no financiero para 2026, aprobado la semana pasada por 14.183 millones de euros (+5,14%).

Fernández Mañueco destacó que el crecimiento presupuestario se verá reflejado "en todas las consejerías y en todas las áreas" del Gobierno, atribuyendo este alza a la "pujanza" de Castilla y León. El presidente calificó los presupuestos como "realistas y expansivos" y enfatizó que, en esta ocasión, se han elaborado para su tramitación "en tiempo y forma" y dentro de los plazos legales.

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, será el encargado de llevar las cuentas a las Cortes mañana miércoles. Al respecto, Fernández Mañueco lanzó un reto a la oposición: "Será el momento de comprobar cuál es el compromiso real de los grupos parlamentarios con Castilla y León y su voluntad de sacar adelante unos nuevos presupuestos", concluyó.

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio será la que experimente el mayor aumento en los Presupuestos Generales de Castilla y León para 2026, con un crecimiento del 21,5 por ciento que elevará su capacidad de gestión hasta los 663 millones de euros.

Según detalló el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de esta cifra, 560 millones se destinarán a inversiones medioambientales. Destaca el aumento del 30 por ciento en las partidas destinadas a la mejora del medio natural, incluyendo una dotación significativa para el operativo y la prevención de incendios forestales. Además, Mañueco confirmó que las cuentas de 2026 permitirán el reconocimiento de la categoría de bombero forestal y la conversión en fijos de todo el año para los trabajadores fijos discontinuos. Asimismo, se iniciará la transición progresiva del personal del sector privado al público, con el objetivo de completarla en tres años.

Estas cuentas contemplan también un incremento de las partidas del Bono Nacimiento en todos los tramos, lo que permitirá duplicar las ayudas por hijo, pasando del máximo de 2.500 euros a 5.000 euros. Además, se modificarán los requisitos para que todas las familias puedan acceder al Bono Infantil.

Por otro lado, con el objetivo de facilitar la accesibilidad de las personas mayores en Castilla y León y potenciar su calidad de vida, el Ejecutivo autonómico contempla una partida de 10 millones de euros para sufragar los gastos del cambio de bañeras por platos de ducha en los hogares.

Como novedad dentro del ámbito de transportes, el presidente de la Junta ha destacado que las cuentas consignan 10 millones de euros para bonificar los peajes de las autopistas en la Comunidad, es decir la AP-6, AP-51, AP-61 y la AP-71, a los conductores recurrentes y empadronados en Castilla y León. Además, el Ejecutivo autonómico estudiará la posibilidad de aplicar esta medida en la A-66, ya bonificada. Otra de las novedades es la creación de un bono de 300 euros para los trabajadores autónomos, con una dotación de 30 millones de euros, que beneficiará a cerca de 100.000 profesionales.

La Junta destinará 5.230 millones de euros (el 40,7 % del gasto no financiero) a Sanidad, con un notable impulso a la atención especializada (3.049 millones, un 36,3 % más). Entre las novedades destacan la extensión de la cirugía robótica a todas las provincias, el modelo farmacogenético y la incorporación de los diez helicópteros medicalizados comprometidos.

En Educación, el presupuesto alcanza los 3.050 millones de euros (23,76 % del gasto no financiero), garantizando la gratuidad de 0 a 16 años. Se prevén nuevos grados universitarios (Medicina en León y Burgos, Veterinaria en Salamanca, Farmacia en Valladolid) y un aumento del 13,36 % en la dotación para universidades (571 millones).

Los Servicios Sociales contarán con 1.524 millones de euros, siendo la Comunidad un referente. Destaca el incremento del 54,81 % en recursos para promoción social y apoyo a la mujer (21 millones).

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio experimenta el mayor crecimiento. Se destinarán 560 millones de euros a inversiones medioambientales, con un incremento del 30 % en las partidas para mejora del medio natural, incluyendo la prevención y extinción de incendios. El operativo antiincendios se verá notablemente reforzado con cuatro helicópteros y cuatro unidades helitransportadas adicionales, drones, más del doble de buldóceres y la incorporación de 90 ingenieros técnicos forestales. En el ámbito laboral, se reconoce la categoría de bombero forestal y se garantiza el pase a fijos de los trabajadores fijos discontinuos.

El proyecto se presenta bajo la premisa de la "fiscalidad más baja de la historia" en la Comunidad, con un impacto de 778 millones de euros en beneficios fiscales que protegerán a familias, jóvenes, autónomos y al medio rural. Más de 1.400.000 contribuyentes se beneficiarán de la mejora en tramos y tipos del IRPF.

El Desarrollo Rural se prioriza con 2.839 millones de euros en sostenibilidad demográfica y territorial, que permitirán 1.180 actuaciones en municipios de menos de 20.000 habitantes. El compromiso con el municipalismo se traduce en un aumento del 11,39 % en las transferencias a corporaciones locales (561 millones).

En cuanto a otros sectores estratégicos, la inversión real aumenta un 23,21 % hasta los 1.725 millones. Se destinan 1.597 millones a Agricultura y Ganadería, incluyendo 924 millones de la PAC, y 476 millones a programas de I+D+i y tecnologías (un 17,63 % más). La Junta también impulsa el acceso a la vivienda, con un incremento del 83,2 % en las cuentas, hasta los 300 millones, que permitirán la construcción de 1.700 nuevas viviendas.