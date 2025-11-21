Mañueco asegura que aprobará los presupuestos: “Ahora quizá no, pero sí después de marzo cuando tengamos una victoria sin ningún tipo de dudas”

“Castilla y León estará entre las tres mejores comunidades de España. Es mi palabra y es mi compromiso”. Alfonso Fernández Mañueco se ha mostrado convencido de poder sacar adelante el eslogan de la nueva campaña que ha presentado este viernes en Salamanca ante cientos de cargos políticos y militantes del Partido Popular.

En un acto provincial que ha contado con la introducción del presidente provincial, Carlos García Carbayo, Mañueco ha alentado a “todas las personas que quieren esta tierra” a trabajar para ganar las elecciones autonómicas que tendrán lugar en marzo de 2026.

En su baño personal de masas, Mañueco también ha tenido palabras contra Pedro Sánchez, a quien ha pedido dimitir después del caso del fiscal general: “Sánchez es el que tiene que pedir perdón a todos los españoles, abandonar el ruido y marcharse de una vez”.

Sus críticas, sin embargo, han sido con más vehemencia para sus actuales adversarios políticos en las Cortes. El presidente ha ‘disparado’ contra las formaciones autonómicas de Vox y PSOE, a las que consideran que “van juntas de la mano, poniendo zancadillas y palos en la rueda. Fingen estar enfrentados, pero votan lo mismo y usan la misma estrategia”.

El presidente de la Junta ha tomado el relevo en el atril de Carlos García Carbayo quiem, previamente, se ha desecho en elogios hacia la gestión de Mañueco al frente del ejecutivo autonómico: “121 millones de euros, récord para esta provincia. Con Alfonso en la Junta Salamanca progresa como nunca. Gracias presidente porque solo con el PP al frente podemos seguir mirando al futuro con optimismo y decisión”.

En contraposición a esos elogios ha tenido palabras para el Gobierno, al que ha tachado de “corrupto” de ser “el de las mordidas, dentelladas, chistorras… Sánchez y su banda representan lo más podrido de la política”.

“Aquí menos ruido y más nueces”

Recién llegado de Ávila y tras anunciar un nuevo TAC simulador para la Unidad de Radioterapia del hospital de la ciudad, el Mañueco más audiovisual ha presentado con un vídeo con su propia voz esta nueva campaña. Con ella se compromete a situar a Castilla y León entre las tres mejores comunidades de España.

Una intervención con la que el presidente autonómico del PP ha apelado a su tierra y a los alcaldes y concejales de la provincia, para que “juntos, volvamos a ganar en marzo. La historia no la escribe el que grita más fuerte o se encarga de señalar, sino los que hacen los correcto”.

Antes de estas declaraciones, Mañueco ha calificado positivamente su legislatura: “hemos hechos una buena gestión; eficaz y útil para las personas. Podemos sacar pecho”.

Además de apelar al espíritu del partido en la provincia y pedir compromiso a los militantes, Mañueco también ha criticado la política actual, reconociendo que “se ha convertido en ruido sin fondo”. Por ello, ha pedido reaccionar, porque “desde el PP no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Tenemos que ofrecer algo distinto. Nosotros no hemos venido a hablar más fuerte, hemos venido a hablar más claro. Hemos venido a dignificar la palabra y la esencia de Gobierno”.

Por último, en este primer acto de precampaña electoral de masas en Salamanca, Mañueco ha pedido movilidad, “porque el éxito depende de todos nosotros y todos podemos sentirnos orgullos de ser del PP, de Castilla y León y de Salamanca”.