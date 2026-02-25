Mañueco se compromete a una nueva estrategia oncológica con más cribados en los cáncer de mama, útero, colón, próstata y pulmón

El candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se ha comprometido durante la mañana de este miércoles, 25 de febrero, a aprobar una nueva estrategia oncológica que incluirá a las asociaciones provinciales y donde se realizarán más cribados en las afecciones de mama, útero, colón, además de añadir los de pulmón y próstata, como recoge iCal.

Del mismo modo, como fiel compromiso en esta materia, también ha explicado que se dotará de más tecnología a los centros de salud del entorno rural, aportando así ecografías, analíticas más rápidas y electrocardiogramas digitales.

Por otro lado, también ha hecho hincapié en el desarrollo de nuevos programas sanitarios, así como consultas más personalizadas a las denominadas mujeres 50 plus y 70 plus. Asimismo, también ha prometido que como máximo habrá consultas de atención primaria en un máximo de dos días.

En materia sanitaria, en el caso de que una persona fallezca en un hospital diferente al de la comunidad de Castilla y León, la Junta de Castilla y León correrá con todos los gastos para que pueda ser enterrado en su lugar habitual de residencia.

Por último, el candidato también ha recordado que entre sus promesas se encuentran: matrícula gratuita en universidad publicas para empadronados en la región, el bono de 300 euros para 100.000 autónomos, ampliacvión en la bonificacion de seguros agrarios y el impulso de 20 millones de euros para ganadería extensiva.

El candidato también ha expuesto que “vamos a crear una cuenta ahorro vivienda joven con una deducción en el IRPF. Todos los jóvenes que depositen 10.000 euros al año durante cinco años recibirán una bonificación del 15 por ciento, con lo cual se van a ahorrar 7.500 euros para destinarlo a la compra de su vivienda”.