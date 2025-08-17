Mañueco exige a Sánchez el envío urgente del Ejército para frenar los incendios de Salamanca y la región

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, exigirá esta tarde al jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, la movilización urgente del Ejército para reforzar la lucha contra los incendios que castigan a la región, especialmente en Salamanca y León. “Necesitamos el refuerzo inmediato del Ejército que no llega”, advirtió el dirigente autonómico en declaraciones recogidas por la agencia Ical.

Mañueco trasladará esta petición durante la visita que Sánchez realizará hoy a la zona afectada por los incendios en Villablino (León), donde los operativos trabajan sin descanso en condiciones extremas. El presidente de la Junta recordó que Castilla y León atraviesa “circunstancias absolutamente excepcionales”, marcadas por altas temperaturas, fuerte sequedad, vientos intensos y numerosos focos provocados.

En este contexto, reclamará el despliegue urgente de efectivos militares, la plena colaboración de la UME y el máximo aprovechamiento de los recursos europeos, como los dos aviones cisterna enviados ayer desde Italia a la base de Matacán (Salamanca).

Además, Mañueco subrayó que la sociedad demanda unidad y coordinación, no confrontación política. “Lo que nos exigen los ciudadanos es entendimiento para salvar nuestros pueblos, nuestros montes y nuestro patrimonio natural”, concluyó.