Mañueco, tras ganar las elecciones: “Estoy muy satisfecho y muy orgulloso. Mañana comenzaré el diálogo”

Mañueco celebra su triunfo en Salamanca en las Elecciones a las Cortes de Castilla y León 2026

Alfonso Fernández Mañueco se ha mostrado eufórico por los resultados conseguidos este domingo en las elecciones autonómicas.

Ante un Alameda Palace de fiesta y abarrotado de medios y miembros del PP, el ruido ha ido en crecimiento cada vez que se abría una de las puertas de los ascensores cercanos a la sala. La eclosión fue total cuando por fin ha aparecido el presidente del PP de Castilla y León que, ante la euforia de los suyo, ha pedido primero hablar a la prensa: “Esperar que hay tiempo para celebrar”.

Casi arrollado por la presencia de medios de comunicación que buscaban las primeras declaraciones de Mañueco, el candidato ha subido rápidamente al escenario para anunciar que está “muy satisfecho con los resultados y muy orgulloso”

“Hemos ganado en Salamanca y en Castilla y León, esto es el respaldo de los ciudadanos a la gestión de gobierno que he presidido y un aval al proyecto de futuro. Somos los que más hemos crecido en voto y en escaños hasta los 33 procuradores”, ha continuado el vencedor de las elecciones de Castilla y León: “hemos triplicado la distancia con el PSOE y duplicamos en votos a Vox”.

Alfonso Fernández Mañueco atiende a los medios de comunicación

Sobre los pactos, Mañueco ha asegurado que mañana mismo comenzará el dialogo, “pero en Castilla y León va a haber un gobierno presidido por el PP, para todos”. Eso sí, lo que ha vuelto a dejar claro que habrá diálogo con el PSOE, pero nunca acuerdo “con el sanchismo”

Ha agradecido a todas las personas que han hecho posible “este resultado. Nuestra tierra ha elegido certezas”, pero también a su familia, a sus compañeros y, sobre todo, a Alberto Núñez Feijóo, “con quien acabo de hablar. Gracias presidente que has recorrido esta comunidad, no lo vamos a olvidar”, ha afirmado Mañueco.

Por último, ha dicho que asume con ganas la responsabilidad de formar gobierno que “los ciudadanos de Castilla y León me han encargado. Un gobierno para todos y pensando en todos. Siempre lo he hecho y siempre lo haré, porque para mí y para el PP el bienestar está por encima de todo”.