Mañueco habla de "centralidad" como sinónimo de "estabilidad" y "futuro" en su candidatura a la reelección a la presidencia de la Junta

Alfonso Fernández Mañueco durante su candidatura a la reelección a la presidencia de la Junta

Este sábado, 7 de febrero, el actual presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha regresado a Salamanca, su ciudad natal, para presentar su candidatura a la reelección en las elecciones que se celebrarán en marzo.

En el acto, ha estado acompañado de otros miembros del Partido Popular, como el alcalde de Salamanca, Carlos Manuel García Carbayo, que ha hablado de su formación como "partido ganador" en la provincia. Ha asegurado que su objetivo es "servir a los salmantinos con todas nuestras fuerzas", gracias a "moderación y diálogo".

Asimismo, ha presentado a Mañueco como "el mejor presidente que hemos tenido". Este ha agradecido "sus palabras", "su cariño" y "su trabajo" en Salamanca. "¿Cuál es el mejor aval que puede presentar el Partido Popular a los votantes? Pues la gestión de nuestras alcaldesas y alcaldes en esta provincia".

En cuanto a su candidatura, Mañueco ha comenzado diciendo que quería hacer una "declaracion de intenciones: frente a quienes apuestann por la crispación, vamosa apostar por centralidad". En palabras del actual presidente, entiende con centralidad "estabilidad", "ofrecer un futuro para nuestra tierra" y "la firmeza para protegerla de quienes quieren ofenderla".

Ha defendido que volverán a presentar los presupuestos que PSOE y Vox le impideron aprobar la última vez y que incluyen "ayudas para autónomos, familias y al campo"; entre las medidas, ha mencioado "duplicar el bono nacimiento", "incrementar las ayudas de seguros agrarios" o "un bono de 300 euros para autónomos".

Durante su discurso, Mañueco también ha anunciado que solicitará al Gobierno de España que declare los lugares de la Comunidad afectados por las inundaciones como zonas afectadas gravemente por emergencias de protección civil. También, ha pedido a la población la "máxima precaución" y “prevención” y que sigan las indicaciones de la Agencia de Protección Civil, el 112 o cualquier otro organismo oficial.