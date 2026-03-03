Mañueco impulsa la ‘Caravana hacia las Tres Mejores’ para situar a Castilla y León en el podio autonómico

El Partido Popular de Castilla y León ha presentado esta semana un nuevo vídeo de campaña centrado en la iniciativa ‘Caravana hacia las Tres Mejores’, con la que su presidente, Alfonso Fernández Mañueco, está recorriendo las nueve provincias de la Comunidad para explicar su proyecto político.

Bajo el lema “Castilla y León se mueve en la mejor dirección”, el vídeo gira en torno a una caravana formada por cinco vehículos —un turismo, una furgoneta, un microbús escolar, un autobús y un tractor— que representan distintos colectivos y algunas de las principales medidas incluidas en el programa electoral del Partido Popular de Castilla y León.

El objetivo, según subraya Mañueco en el vídeo, es “situar a Castilla y León entre las tres mejores comunidades de España”, con un proyecto centrado en quienes “madrugan, cuidan, trabajan y sacan adelante su negocio, su familia o su pueblo”.

Cada vehículo simboliza una propuesta concreta. El turismo alude a la bonificación de peajes en las autopistas que conectan la Comunidad con otros territorios, con el fin de reducir costes para trabajadores y familias. La furgoneta representa una ayuda directa de 300 euros para autónomos destinada a compensar el aumento de cuotas. El tractor escenifica la eliminación de impuestos en la transmisión de propiedades rurales para facilitar el relevo generacional en el campo.

Por su parte, el microbús escolar hace referencia a una prestación de 5.000 euros por nacimiento y a medidas de apoyo a la conciliación, mientras que el autobús simboliza la prolongación del transporte gratuito a través de la tarjeta Buscyl, orientada a facilitar la movilidad en toda la Comunidad.