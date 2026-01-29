Mañueco, sobre las “justas” protestas del campo: “Cuando vinieron mal dadas, Vox salió corriendo. Dejaron el trabajo a medias”

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Ferández Mañueco, en la sede del PP de Salamanca 29/01/2026

En el día que las tractoradas y las protestas de agricultores y ganaderos han llenado las ciudades de toda España, Alfonso Fernández Mañueco ha aprovechado una convocatoria de medios centrada en Sanidad y financiación autonómica para hablar de unas exigencias “razonables y justas”, al referirse a estas protestas.

En ese sentido ha tenido palabras contra Vox, quienes “tenían la responsabilidad en ese ámbito y cuando vinieron mal dadas, salieron corriendo. Dejaron el trabajo sin hacer y tiró la toalla en mitad del camino”. Por el contrario, según ha defendido el presidente de la Junta, quien ha respondido ha sido el PP: “asumimos ayudas por la epizoótica, por incendios, por la lengua azul, la gripe aviar”.

Antes de esas reflexiones, las miras de Mañueco en su intervención tenían un objetivo bien distinto: hablar de Sanidad y criticar a Pedro Sánchez por la financiación autonómica.

En relación con la Sanidad, el presidente del Gobierno Autonómico ha querido sacar pecho por una “Sanidad pública, universal, gratuita, de calidad y a la vanguardia tecnológica. Hemos conseguido tener el segundo sistema de salud mejor valorado de España, todo gracias a unos magníficos profesionales y una voluntad política continuada de priorizar la Sanidad”.

Continuando con los elogios a la política sanitaria de la Junta, Mañueco ha destacado el refuerzo en la atención con más medios, más ambulancias y más helicópteros: “Tenemos siete, pero el objetivo es llegar a diez”.

Para el presidente de la Junta, esto difiere de la gestión del Gobierno de España en ese ámbito: “nos preocupa su deficiente gestión y la del PSOE de CyL, que es el que ofrece su cara más conocida, que se ve con Óscar Puente y la gestión del sistema ferroviario, conocida por parte de todos. Por eso cuando vayamos a las urnas tenemos que decir que no queremos ese desastre de gestión”.

Mañueco ha continuado asegurando que el Ejecutivo no mueve un dedo “ante la falta de médicos, algo que es responsabilidad única y exclusiva del Gobierno de España”.

“Pone en riesgo a los pacientes de centros de salud, consultorios y hospitales de Castilla y León”

Esa gestión de Sanidad y la falta de ayuda a las comunidades autónomas, para Mañueco, tiene que ver con la financiación “de los pactos con los partidos separatistas”. Un aspecto que para el presidente de la Junta supone un “riesgo a los pacientes de centros de salud, consultorios y hospitales. Exigimos una financiación autonómica justa que permita ofreces servicios públicos de calidad”.

A preguntas de los periodistas sobre la capacidad del sistema sanitario de Castilla y León para cubrir las nuevas regulaciones de personas extranjeras que propone el Gobierno, Mañueco ha hablado de cortinas de humo: “No sabemos cómo se va a hacer, además se está haciendo sin ningún tipo de diálogo, con casi nadie y se quiere hacer sin ningún tipo de control parlamentario. Veremos en qué se concreta y a partir de ahí, analizaremos”.

Listas electorales

Sobre la ausencia de consejeros en los primeros puestos de las renovadas listas electorales a las Cortes de Castilla y León, Mañueco ha eludido dar detalles hasta el lunes, fecha en las que se conocerán las de todas las provincias de la comunidad: “Llegará el momento de hablar de consejeros, ahora es momento de hablar de personas que tienen que trasladar el mensaje del PP a todos los ciudadanos. Yo tengo que decir que respaldo la labor que han desarrollado todos los consejeros de esta legislatura, estoy orgulloso de todos ellos”.

En el caso concreto de la inclusión en la lista de Suárez-Quiñones, el presidente autonómico ha defendido que “eso no me corresponde a mí sino al comité electoral del PP y al propio Quiñones”.

Por último, sobre la insistencia de Carlos Martínez (PSOE) para llegar a un acuerdo para que gobierne la lista más votada, el presidente de la Junta le ha pedido que hable con Pedro Sánchez, “que es quien gobierna habiendo perdido. Yo fui la lista más votada y le invito a que le remita esa propuesta”.