Mañueco lidera la renovación del PP de cara al 15M y encabeza la lista por Salamanca

El presidente del Partido Popular de Castilla y León y candidato a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, ha dado un paso decisivo en la estrategia electoral para los comicios del próximo 15 de marzo de 2026. En una apuesta que combina veteranía y una profunda renovación estructural, Mañueco ha propuesto los nombres que encabezarán las candidaturas en las nueve provincias de la Comunidad, reservándose para sí mismo el número uno por Salamanca.

La propuesta, que ahora deberá ser ratificada por los órganos electorales correspondientes, destaca por un giro femenino sin precedentes al incluir a siete mujeres y dos hombres como líderes provinciales. Además, el equipo presenta una renovación superior al 65%, ya que dos tercios de los cabezas de lista se estrenan en esta posición en unas elecciones autonómicas.

Para la provincia de Salamanca, la elección de Fernández Mañueco como número uno refuerza el vínculo del presidente con su tierra natal. Licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca, Mañueco cuenta con una trayectoria ligada indisolublemente a la capital del Tormes, donde fue alcalde y presidente de la Diputación antes de dar el salto a la política autonómica. Su presencia a la cabeza de la lista salmantina se interpreta como un mensaje de solidez y compromiso directo con los intereses de la provincia en la próxima legislatura.

El diseño de las listas para el resto de provincias muestra una clara inclinación por perfiles de gestión y experiencia administrativa. En Valladolid, la apuesta es María Pardo, experta en Derecho urbanístico y actual Directora General de Vivienda, mientras que por Soria repetirá la consejera de Educación, Rocío Lucas. Por su parte, Zamora contará con Leticia García, actual consejera de Industria y también formada en la Universidad de Salamanca.

La lista se completa con Cristina Sanchidrián por Ávila, Marta Arroyo por Burgos, María José Álvarez por León, Mercedes Cófreces por Palencia y Francisco Vázquez por Segovia. Esta propuesta busca proyectar una imagen de estabilidad y solvencia técnica. Tras la ratificación de los comités electorales en los próximos días, el Partido Popular iniciará formalmente la carrera hacia unas elecciones en las que Mañueco aspira a lograr una mayoría amplia que le permita dirigir Castilla y León en solitario.