Mañueco, Martínez y Pollán serán los únicos participantes de los debates electorales del 5 y 10 de marzo

Los debates de las próximas elecciones autonómicas se celebrarán el 5 y 10 de marzo con tan solo tres participantes: Alfonso Fernández Mañueco, candidato del PP; Carlos Martínez, del PSOE; y Carlos Pollán, de Vox. Quedan así fuera los representantes de otros cuatro partidos que habían solicitado su participación a la Junta Electoral.

Alicia Gallego, de UPL; José Ángel Ceña, de Soria ¡YA!; Miguel Ángel Llamas, de Podemos Alianza Verde CyL; y Juan Gascón, de IU-Movimiento Sumar-Verdes Equo son los candidatos a las elecciones del 15M que no podrán defender sus propuestas en público. Los dos primeros quedan fuera por no lograr cinco procuradores y los restantes por no tener grupo parlamentario propio en las Cortes de Castilla y León.

La líder de UPL tacha de "pucherazo" y "falta de democracia" la decisión de la Junta Electoral de Castilla y León y señala que su partido la recurrirá al ir contra la ley. Esta recoge, en su artículo 31.bis, que formaciones de grupos parlamentarios propios deben participar a través de sus candidatos en los debates públicos durante la campaña electoral.

El primer debate tendrá lugar el 5 de marzo en RTVE pese a haber sido anunciado inicialmente el día 3. El cambio está "justificado" para la Junta Electoral, ya que coincidiría con la semifinal de la Copa del Rey, un evento deportivo considerado como de interés general. Mientras, el segundo se mantiene el 10 de marzo en TVCyL.