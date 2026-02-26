Mañueco perseguirá ser “la tercera mejor comunidad de España“ sin olvidar una Salamanca que “forma parte de la historia gloriosa y de oro de Castilla y León”

Alfonso Fernández Mañueco, candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León, ha realizado su esperado acto de precampaña en Salamanca rodeado de los dirigentes de su partido ante la atenta mirada de los castellanoleoneses que ya se preparan para votar en las elecciones del domingo, 15 de marzo de 2026.

Durante la antesala de la campaña electoral que comienza este viernes, 27 de febrero, Mañueco ya ha visitado durante la tarde de este jueves otras tres localidades, Burgos, Venta de Baños y Valladolid, donde ha indicado su compromiso con la región tirando de heroica y de fe para lograr el voto de los habitantes de la comunidad: “Nuestra palabra es sagrada, es un contrato y la vamos a cumplir con hechos”.

De este modo, también cumple con la promesa realizada a los castellanoleoneses, donde recorrerán “cada rincón” para no hacer “turismo electoral”, siendo pues la capital del Tormes la cuarta parada del día y así conseguir esos votos que lleven a Mañueco, de nuevo, a la presidencia de la Junta de Castilla y León.

Mañueco junto a Carbayo prearranque campaña

Rodeado el candidato de los afiliados, dirigentes y apoderados del Partido Popular, la primera intervención sería para el alcalde de Salamanca y presidente del Partido Popular en Salamanca, Carlos García Carbayo, que ha querido destacar que “los salmantinos nos jugamos mucho en las próximas elecciones”, además de hacer hincapié en los servicios públicos sociales donde “tenemos los mejores de España e incluso tenemos la segunda mejor Sanidad, aunque para mi es la primera”. Por otro lado, también ha puesto el foco en que “Mañueco y su equipo quiere hacer que sea la tercera comunidad de España en todo”.

El propio Carbayo también ha querido mostrar que “nunca un presidente ha invertido tanto en Salamanca”, destacando el Plan de la Raya, el nuevo Complejo Asistencial Universitario o los centros de salud futuros que se esperan. El campo no podía ser menos este día con una premisa muy concreta y dejando claro que “somos el partido del campo”.

Asimismo, ha hecho un llamamiento a los salmantinos para “valorar todo el esfuerzo” que hace Mañueco en la comunidad poniendo como ejemplo la fiscalidad y sus facilidades para las familias, o como “nunca han trabajado tantas mujeres en la comunidad como hasta ahora y tantos jóvenes gracias al impulso de la tecnología y la investigación”. Para finalizar, Carbayo ha alzado la voz sobre el futuro que desea para el territorio charro: “¡Salamanca a ganar!”.

Rosa Esteban, número dos por Salamanca tras Mañueco, ha destacado que “estas elecciones las vamos a ganar entre todos”, además de indicar que Mañueco ha demostrado “compromiso con su tierra, su gente y conoce cada provincia y cada pueblo” con unas elecciones que “se ganan en la calle” incluso "sabiendo el mote por el que se conoce a muchos municipios".

Por último, en su intervención también ha expuesto que “esta campaña tiene que ser una movilización total y hay que ganarlas con orgullo porque tenemos que sentirnos orgullosos de pertenecer al PP”.

Por su lado, Alfonso Fernández Mañuecos ha puesto el foco en que “seguimos aquí y seguiremos aquí”, con la certeza (como su eslogan) de gobernar en solitario en la región porque “las elecciones hay que ganarlas y hay que recorrer cada una de las poblaciones”.

Durante este viernes, que comienza la campaña, también ha expuesto que “tenemos 15 días para recorrer esos rincones porque Salamanca forma parte de la historia gloriosa y de oro de Castilla y León”.

El candidato a la Junta de Castilla y León no ha querido olvidarse de las promesas cumplidas como han sido “las mejoras en la atención a los mayores”, el nuevo edificio de consultas, o los centros de salud de la capital del Tormes, Peñaranda y Santa Marta de Tormes.

Por otro lado, también ha recordado el anuncio de la gratuidad de la matrícula de primer curso para estudiantes empadronados en Castilla y León, así como la creación del bono de 300 euros para autónomos, continuar con el BUSCYL durante la legislatura o, sin olvidar que “somos el partido del campo porque nunca os hemos fallado y nunca os fallaremos”.

Del mismo modo, Mañueco también ha prometido bajar los impuestos y “eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones entre padres, hijos y cónyuges”, además de ampliar la bonificación a familiares cercanos para que cueste menos dinero la herencia de un familiar.

Lanzando un pequeño dardo al resto de partido, ha querido dejar claro que el Partido Popular de la región siempre ha realizado una campaña fiel y atada a las necesidades de sus habitantes, frente "a la improvisación" de otras formaciones que viven en el día a día.

Por último, el presidente del Partido Popular de Castilla y León ha finalizado destacando de nuevo el eslogan con un “Conmigo el 15 de marzo certezas y victoria, que quede claro”, además de situar a la ciudad y la nación en lo más alto: “Viva el Partido Popular, Viva Salamanca, Viva Castilla y León y Viva España”.