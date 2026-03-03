Mañueco presenta en Salamanca sus promesas ‘rodantes’ y anuncia medidas para los mayores

El candidato a la reelección a presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha presentado en Salamanca su nueva caravana electoral. Son cinco vehículos diferentes y cada uno de ellos con un lema relacionado con una medida llevada a cabo por su anterior gobierno y que quiere mantener, o una “certeza” o promesa de una posible nueva legislatura.

En la plaza del Mercado Viejo de Salamanca, enfrente del Museo de Automoción, el PP de Mañueco ha desplegado un turismo, una furgoneta, un tractor, un microbús y un autobús. El primero de ellos para relacionarlo con la bonificación de los peajes que promete para residentes y trabajadores que tienen que pasar recurrentemente por uno de estos arcos de pago.

Por su parte, la furgoneta simboliza el apoyo que quiere brindar a autónomos y empresarios, mientas que el tractor es un compromiso con el campo, “ayer anuncié una bonificación de 15 puntos adicionales en la contratación de seguros para jóvenes agricultores”.

Mañueco presenta su caravana de vehículos en Salamanca

Las ventajas de la tarjeta Buscyl implantada en 2025 y las ayudas de 5.000 euros por nuevo nacimiento de hijos, están representados por el autobús y el microbús, respectivamente, cerrando así una caravana que, según el presidente del PP de Castilla y León, “no es propaganda, son compromisos claros. Esta caravana nace de la convicción de que la política sirve. En Castilla y León hay certezas y ejemplos”.

Con ese escenario de los cinco vehículos y precedido en su presentación por el presidente del PP de Salamanca y alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo, así como la número dos en la lista y alcaldesa de Gomecello, Rosa María Esteban; Alfonso Fernández Mañueco ha aprovechado la visita a Salamanca para presentar las medidas de su programa relacionadas con la tercera edad.

En ese sentido, el presidente cesante de la Junta de Castilla y León, que este martes estará en otras dos provincias, ha anunciado el refuerzo de ayudas a domicilio y alquiler para personas dependientes y de la tercera edad. “Medidas concretas y soluciones para personas concretas. Si queremos hablar del futuro, no podemos hacerlo desde un despacho, sino desde la tierra”.

Ayudas para cambiar bañeras por plato de ducha, “una medida sencilla, pero muy importante que protege y salva vidas”

En relación con las medidas para personas mayores, Mañueco ha hablado de una mejora del “servicio de comida a domicilio, especialmente en el medio rural”, además de anunciar ayudas para cambiar bañeras por plato de ducha, “una medida sencilla, pero muy importante que protege y salva vidas”.

Del mismo modo, ha hablado de la concesión de 7.000 sillas de ruedas al año para las personas que lo necesiten o ayudas de hasta 6.000 euros para instalar ascensores en edificios que no los tienen, “beneficiando a unas 300 familias cada año. Además, vamos a instalar dispositivos inteligentes en hogares de personas con movilidad reducida para facilitar la gestión de la vivienda mediante la voz”.

Así mismo ha hablado del ejemplo de la atención en las residencias de Castilla y León, como la nueva de San Juan de Sahagún, “una de las más modernas del país”, o la ampliación de las plazas del club de los 60 “hacia destinos más demandados”, así como un asesoramiento jurídico para gestionar trámites o la lucha contra la soledad no deseada.

Por último, también ha aprovechado para añadir medidas ya anuncias para fomentar el empleo juvenil, como las ayudas de hasta 900 euros para obtener el carnet de conducir para jóvenes de 18 a 30 años o para el de camión o bus para todas las edades.

Mañueco ha visitado posteriormente la asociación FAMASA | PP CyL

“No hablamos de ideas abstractas ni vacías; hablamos de personas concretas. Tenemos un proyecto para el futuro de nuestra comunidad, plasmado en un programa que es un contrato con nuestra tierra. No haremos una campaña basada en redes sociales o en el insulto, sino centrada en las personas que madrugan, trabajan y sacan adelante su pueblo y su negocio. No prometemos ruido, prometemos certezas y resultados”, ha concluido afirmando Alfonso Fernández Mañueco, candidato a la reelección como presidente de la Junta de Castilla y León.