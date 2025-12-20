Mañueco regresa a Salamanca para visitar la ampliación de Ieronimus junto a Carbayo y clausurar la reunión del Comité Ejecutivo Pronvincial del PP

El presidente de la Junta de Castilla y León ha visitado este sábado el recorrido de Ieronimus (ahora +Ieronimus), junto al alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo y el deán presidente del Cabildo Catedral de Salamanca, Jorge García Gómez.

El proyecto, que forma parte del Plan de Sostenibilidad Turísitca de Salamanca, ha contado con un presupuesto de 571.000 euros, cofinanciado por el Ayuntamiento de Salamanca, la Junta de Castilla y León y el Gobierno de España.

"La principal novedad de +Ieronimus es la apertura al público de un espacio único", explican desde el Ayuntamiento. El visitante, además de presenciar una imagen espectacular del conjunto catedralico, lo hace envuelto en una secuencia audiovisual, de sonido y proyección, que crea "un espacio sensorial para destacar el valor arquitectónico y constructivo, al tiempo que misterioso y poético". Cuenta con un aforo de 30 personas.

Asimismo, horas más tarde, alrededor de las 13:00 horas, Mañueco ha clausurado la reunión del Comité Ejecutivo Provincial del PP de Salamanca.