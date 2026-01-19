Mañueco suspende la rueda de prensa en la que iba a informar sobre las elecciones del 15 de marzo tras el accidente de Adamuz

El presidente de la Junta de Castilla y León iba a comparecer en la mañana de este lunes para informar sobre las elecciones autonómicas previstas para el domingo 15 de marzo.

Esta es la fecha confirmada, tras haber agotado el pasado martes el último plazo posible para que fueran el día 8 que era otra de las fechas que se barajaba.

Era este lunes cuando se preveía que Alfonso Fernández Mañueco disuelviera las Cortes y comunicara ofinalmente la fecha de las elecciones para día 15 de marzo. Debido al trágico accidente ferroviario por el descarrilamiento de dos trenes en Adamuz, ocurrido a última hora de la tarde de este domimgo 18 de enero, Mañueco comunica que suspende la rueda de prensa a una fecha que se pospone y que tras la celebración del Consejo de Gobierno, que tendrá lugar este martes, se informará a través de una nota de prensa del decreto.

De igual forma, el presidente traslada su más sentido pésame y cercanía a las familias de las víctimas, así como su deseo de una pronta recuperación a las personas heridas. En estos momentos, asegura que "Castilla y León se une al dolor de los afectados", considerando que "el respeto a las víctimas debe prevalecer sobre cualquier otra consideración" y poniendo los servicios de la Comunidad a disposición de la Junta de Andalucía.