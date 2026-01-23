Mañueco, entre las víctimas de una filtración masiva de datos

En la mañana de este viernes se ha conocido una nueva filtración de información sensible que ha afectado a varios dirigentes políticos.

Entre estos se encuentra Alfonso Fernández Mañueco, adelanta ElPlural.

La filtración comprende desde DNIs, hasta números de teléfono, datos bancarios o direcciones... se trata, en conclusión, de un ciberataque que se suma a la lista de los recientemente registrados en España.

De hecho, este nuevo episodio ha tenido lugar tras un primer ataque que se cobró como víctimas a varios ministros e, incluso, al presidente del Gobierno.

Ahora, el foco se ha situado sobre los responsables políticos de quince comunidades autónomas: desde Isabel Díaz Ayuso, pasando por Juan Manuel Moreno Bonilla o Juan Francisco Pérez Llorca hasta María Guardiola y Mañueco.

Ahora bien, la información publicada varía en función de la víctima; aunque en algunos casos la filtración no va más allá del correo personal, otros incluyen elementos más invasivos e íntimos como direcciones de domicilio, matrículas, características de vehículos, números de cuenta bancaria...

El autor de la filtración, que se hace llamar "Eurogosth", ha acompañado el ataque con un escueto mensaje en tono de amenaza: “Sé que faltan CCAA, no se van a salvar, dentro de poco haré la V2 de esta db, probablemente con familiares, o sin familiares, no lo sé, no afirmo nada. Viva España”.