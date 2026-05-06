El Ayuntamiento de Salamanca confirma que pondrá en marcha cuatro nuevas sesiones del programa 'Viernes de Emprendimiento' de la Escuela de Emprendimiento Salamanca Tech en el Centro Tormes+.

El 8 de mayo se llevará a cabo un curso dirigido a emprendedores en el que podrán adquirir conocimientos sobre cómo financiar la innovación tecnológica desde el punto de vista de la banca y con el que se pretende proporcionar una visión precisa sobre los mecanismos de financiación bancaria para empresas innovadoras.

Los participantes conocerán cómo se estructura la financiación desde la banca y qué criterios influyen en la evaluación de proyectos innovadores.

El día 15 de mayo, se llevará a cabo un curso práctico sobre inteligencia artificial 360º. Se trata de un curso práctico y 100% orientado a la creación real de contenido visual con IA.

El día 22 de mayo se realizará la tercera acción formativa bajo el título ‘Cómo usar la IA en el ámbito legal con total seguridad jurídica’. En este caso se pretende dar a conocer el valor de la IA especializada para profesionales y emprendedores.

El día 29 de mayo se llevará a cabo la última sesión dirigida a cómo saber si tu idea de negocio es un buen negocio o una simple ocurrencia.

Todas son gratuitas y pueden participar personas emprendedoras en fase de creación o recién lanzadas (últimos 2 años). Sin embargo, se requiere de inscripción previa para participar, que se puede realizar a través del siguiente enlace.