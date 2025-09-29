Este martes se completa la implantación total de Buscyl: más de 2.600 rutas gratuitas para los empadronados en Castilla y León

La Consejería de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León culminará este martes 30 de septiembre la implantación total del nuevo sistema de transporte Buscyl, que establece la gratuidad del transporte metropolitano e interurbano para todos los ciudadanos empadronados en la Comunidad.

Con la entrada en vigor de esta tercera y última fase, la Consejería, dirigida por José Luis Sanz Merino, incorpora las 1.885 rutas restantes. De estas, 489 son regulares, 521 a la demanda y 875 corresponden al modelo de prestación conjunta, que permite a viajeros regulares compartir vehículo con el transporte escolar.

De esta forma, la Junta adelanta la finalización de la implantación, logrando que los castellanos y leoneses cuenten con 2.610 rutas gratuitas de titularidad autonómica en todo el territorio.

La puesta en marcha de Buscyl se inició el pasado 1 de septiembre con 284 rutas, y una segunda fase se sumó el día 15 con 444 nuevas relaciones. En total, el sistema ya ha atraído a 339.577 usuarios registrados.

Para agilizar el proceso de despliegue, la Junta sustituyó la emisión de tarjetas físicas por un código QR digital para los nuevos usuarios. Este formato digital permite el acceso gratuito a todos aquellos que se hayan dado de alta y activado su tarjeta a través de la plataforma web.

Cabe recordar que fue el colectivo de menores de 15 años el que abrió el camino de la gratuidad el pasado 1 de julio, sirviendo como primera prueba de fuego para el sistema. De hecho, a través de Somacyl, la Junta contrató recientemente el suministro y envío de 40.000 tarjetas físicas destinadas específicamente a este grupo de edad.

La Consejería también decidió que los bonos metropolitanos vigentes sigan operativos y convivan sin fecha final con la tarjeta Buscyl digital, hasta la plena implantación del sistema ITS de Buscyl.

La tarjeta Buscyl puede solicitarse fácilmente en la plataforma a través de este enlace o en las oficinas de la Junta. Una vez aportados los datos, el ciudadano recibe en su correo electrónico la tarjeta digital que garantiza el acceso al transporte público sin coste si está empadronado en Castilla y León. Para consultas, se mantiene activo el servicio 012 y el soporte del Centro de Control del Transporte de Castilla y León (Cecocyl). El coste anual estimado del sistema, que compensará a las concesionarias por todos los billetes de los usuarios empadronados, se calcula en una horquilla de entre 60 y 65 millones de euros, superando las previsiones iniciales de 40 millones.