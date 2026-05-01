Matacán abrirá su base al público por el Centenario de los Grandes Vuelos de la Aviación Española y del V Centenario Escuela de Salamanca

La Base Aérea de Matacán acogerá el próximo 10 de mayo una Jornada de Puertas Abiertas, con motivo del Centenario de los Grandes Vuelos de la Aviación Española y del V Centenario Escuela de Salamanca de la Universidad de Salamanca.

Esta jornada que coincide también con el Día de las Fuerzas Armadas, que se celebra el próximo 30 de mayo, permite a la sociedad ver de cerca diferentes medios aéreos del Ejército del Aire y del Espacio, tanto en exhibición estática como en demostración aérea.

Según comunican desde el propio Ejército, la jornada será una gran oportunidad para conocer la gesta que el Ejército del Aire y del Espacio conmemora este año 2026: el Centenario de los Grandes Vuelos de la Aviación Española. Un reconocimiento al esfuerzo y sacrificio de los aviadores que nos precedieron y que permite poner en valor su inestimable aportación al mundo aeronáutico.

El horario de la jornada es de 9:00 a 14:00 horas; a partir de las 8:30 horas se permitirá el acceso al público que es libre, sin entrada (el aparcamiento está habilitado en el interior de la Base Aérea de Matacán).

La jornada contará con las siguientes demostraciones y exposiciones:

Demostración de la Patrulla de Honores del Ejército del Aire y del Espacio.

Demostración de la Unidad de Cría y Socialización Canina del Centro Militar de Cría Caballar de Ávila.

Exposición del Centenario de los Grandes Vuelos de la Aviación Española.

Motor de C-212 Aviocar del Grupo de Escuelas de Matacán.

Puesto de información de la Sección de Captación y Orientación del EA.

Exposición de materiales del Servicio de Rescate y Contraincendios de la Base Aérea de Matacán.

Exposición de cetrería del servicio de control de fauna de la Base Aérea de Matacán.

Por otro lado, la jornada incluye las siguientes demostraciones aéreas:

Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire y del Espacio (PAPEA)

F-18 del Ala 12 (Base Aérea de Torrejón).

CN-235 del Grupo de Escuelas de Matacán.

CL-415 del 43 Grupo de Fuerzas Aéreas (Base Aérea de Torrejón).

Las siguientes aeronaves estarán disponibles en exposición estática: