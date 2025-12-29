Matacán contará con un lote de aviones Airbus C295 entre 2026 y 2028

El Ministerio de Defensa del Gobierno de España ha realizado una adquisición de 18 aviones en los que Salamanca será el escenario del primer lote de los mismos.

Se trata de unos Airbus C295, que sustituirán a los modelos CN235 y C212, y que están destinados a instruir a nuevos pilotos y paracaidistas del Ejército del Aire y del Espacio.

Según destacó el responsable de Air Power en Airbus Defence and Space, Jean-Brice Dumon en declaraciones a Europapress “el Ejército del Aire y del Espacio operará una flota de 46 C295 en configuraciones de transporte, patrulla y vigilancia marítima”, por lo que se reafirma la apuesta de España para reforzar su autonomía en esta materia.

La capacidad de las aeronaves será de 50 paracaidistas y 70 soldados, además de ser vehículos con posibilidad de aterrizar en pistas no preparadas para ello, así como poder facilitar la evacuación de heridos en entonros complejos.

El primer lote llegará entre 2026 y 2028 a Matacán, mientras que el segundo está destinado a la Escuela Militar de Paracaidismo de Alcantarilla en Murcia con una entrega entre 2030 y 2032.