Las matriculaciones de coches en Salamanca crecen un 5,6% hasta agosto, con 1.909 nuevos turismos

El mercado del automóvil en Salamanca mantiene su avance en 2025. Entre enero y agosto se matricularon 1.909 turismos en la provincia, lo que supone un crecimiento del 5,64% respecto al mismo periodo del año anterior, según los datos de la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos (Ganvam). Aunque el aumento es más moderado que la media regional (11,6%) y nacional (14,6%), refleja una evolución positiva en un sector clave para la economía local.

En conjunto, Castilla y León sumó 16.662 matriculaciones en lo que va de año, con Valladolid a la cabeza del crecimiento (24,09%) y Palencia a la cola (2,56%). Salamanca se sitúa en una franja intermedia-baja, consolidando su recuperación tras los años de pandemia.

El mes de agosto destacó especialmente por el fuerte repunte de las ventas. En la Comunidad, las matriculaciones aumentaron un 24,9% interanual, frente al 17,2% del conjunto de España, que registró 61.315 nuevas unidades.

Según Tania Puche, directora de comunicación de Ganvam, el mercado “sigue creciendo a doble dígito en agosto gracias a la buena evolución de las compras de particulares y empresas”, con un papel cada vez más relevante de los turismos electrificados, que ya representan una de cada cuatro ventas.