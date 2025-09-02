Las matriculaciones de coches en Salamanca crecen un 5,6% hasta agosto, con 1.909 nuevos turismos

El ritmo es más moderado que la media regional y nacional, pero confirma la recuperación del mercado automovilístico en la provincia

Coches
Coches | Europa Press

El mercado del automóvil en Salamanca mantiene su avance en 2025. Entre enero y agosto se matricularon 1.909 turismos en la provincia, lo que supone un crecimiento del 5,64% respecto al mismo periodo del año anterior, según los datos de la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos (Ganvam). Aunque el aumento es más moderado que la media regional (11,6%) y nacional (14,6%), refleja una evolución positiva en un sector clave para la economía local.

En conjunto, Castilla y León sumó 16.662 matriculaciones en lo que va de año, con Valladolid a la cabeza del crecimiento (24,09%) y Palencia a la cola (2,56%). Salamanca se sitúa en una franja intermedia-baja, consolidando su recuperación tras los años de pandemia.

El mes de agosto destacó especialmente por el fuerte repunte de las ventas. En la Comunidad, las matriculaciones aumentaron un 24,9% interanual, frente al 17,2% del conjunto de España, que registró 61.315 nuevas unidades.

Según Tania Puche, directora de comunicación de Ganvam, el mercado “sigue creciendo a doble dígito en agosto gracias a la buena evolución de las compras de particulares y empresas”, con un papel cada vez más relevante de los turismos electrificados, que ya representan una de cada cuatro ventas.

También te puede interesar

Lo último

    Logotipo Salamanca24horas.com    

        ¡Conéctate con Salamanca24horas!    

   

        Síguenos en nuestras redes sociales para no perderte ninguna noticia, reportaje o evento en Salamanca.    

   
stats