Las matriculaciones de turismos en Salamanca crecen durante el mes de octubre un siete por ciento

El mercado automovilístico de Salamanca mantiene una evolución positiva y cerró los diez primeros meses de 2025 con 2.471 turismos matriculados. Esta cifra representa un crecimiento del 6,83% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Este avance sitúa a Salamanca en la mitad inferior de la tabla de crecimiento provincial de Castilla y León, donde los aumentos oscilaron entre el 23,06% de Valladolid y el 5,6% de Zamora. La tasa salmantina es notablemente inferior al incremento general de la comunidad, que alcanzó un robusto 12,6% con 21.597 unidades.

El motor fundamental detrás de la dinámica del mercado, tanto a nivel provincial como autonómico, es la acelerada transición hacia la movilidad sostenible. A lo largo de la región, los turismos híbridos y eléctricos han disparado sus matriculaciones un 38,84%, contrastando con la caída generalizada de los vehículos de motor de combustión: los de gasolina descendieron un 28,11% y los diésel, un 49,92%.

Desde el sector, Félix García, de Anfac, destacó que el mercado mantiene una tendencia positiva que ya supera los niveles de 2019, proyectando un cierre de año nacional de 1,12 millones de ventas. Sin embargo, las patronales como Faconauto y Ganvam han expresado su preocupación por la "poca visibilidad" respecto a la continuidad de las ayudas a la compra. Han solicitado "medidas inmediatas y dotaciones adicionales" de fondos, como el Plan Moves, especialmente en las comunidades donde ya se han agotado, para disipar cualquier incertidumbre y asegurar que el mercado, incluido el salmantino, no pierda impulso en la recta final del año.