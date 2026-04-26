Matronas de todo Castilla y León se reunirán en Salamanca para abordar temas de la profesión y de la salud de las mujeres

Matronas de todo Castilla y León se reunirán en Salamanca el próximo 6 de mayo con motivo de las jornadas anuales organizadas por la Asociación de Matronas de la Comunidad (ASCALEMA).

La programación de esta veinte edición dará comienzo a las 09:00 horas con la presencia de diferentes autoridades y referentes en el mundo de la obstetricia y la ginecología que se reunirán en el Edificio Dioscórides de la Facultad de Biología.

Desde las nueve de la mañana hasta las seis de la tarde se abordarán diferentes temas como los cambios cerebrales en la transición a la maternidad; el compromiso de las matronas frente a la violencia contra las mujeres; mujeres en situación de prostitución; psicología perinatal y gestación subrogada; así como la sexualidad en los adolescentes en relación con la era digital.

Dentro de las jornadas también habrá talleres sobre el 'Manejo de los pródromos insidiosos'; 'Escuchando al feto. Interpretando RCTG desde la fisiopatología fetal'; y 'Acondicionamiento físico en el puerperio desde la consulta de la matrona'.

Igualmente habrá un tiempo de reflexión y debate sobre temas de actualidad que han sido investigados por las propias matronas que se darán cita en este encuentro.