Mayor vigilancia policial y cortes de tráfico por la celebración de las procesiones de Semana Santa en Salamanca

Ambiente en la Procesión de la Borriquilla de la Hermandad de Jesús Amigo de los Niños

El Ayuntamiento de Salamanca presenta las medidas se seguridad que se establecerán en los próximos días en Salamanca capital con motivo de la celebración de las procesiones de Semana Santa, donde se incrementará la vigilancia policial y habrá cortes de calles que afectarán al tránsito de vehículos.

Estas medidas que estarán vigentes entre el Domingo de Ramos (29 de marzo) hasta el Domingo de Resurrección por la noche (5 de abril) tiene por objetivo "incrementar los niveles de seguridad" durante unas fechas en las que la ciudad recibe miles de visitantes. Para ello habrá, por un lado, vallas en los lugares por donde van a transcurrir las procesiones, que prevé prohibiciones estrictas de tráfico en buena parte del centro de la ciudad, por lo que el Ayuntamiento habilitará cuatro corredores viales vigilados por la Policía Local de Salamanca, de uso exclusivo para las operaciones de carga y descarga, acceso a garajes y hoteles (los cuatro corredores se organizan a través de las calles Crespo Rascón–Isabeles, Cuesta del Carmen–Espoz, Mina, Varillas–San Justo y Veracruz-Horno).

El tráfico procedente de la Gran Vía no podrá acceder hacia las calles Correhuela (desde la plaza de la Reina), Pozo Amarillo y plaza del Mercado. Se permitirá el acceso al aparcamiento subterráneo de la plaza de Santa Eulalia a través de la calle Bermejeros; la calle Palominos permanecerá cerrada al tráfico de vehículos con el fin de facilitar el tránsito peatonal tanto por esta calle como por la plaza de San Isidro y la calle Serranos (hasta la calle Cervantes); el acceso al aparcamiento subterráneo de la Universidad, en la calle Balmes será a través de la Cuesta de Oviedo; las calles Quintana, Juan del Rey, Prado, Iscar Peyra y las Isabeles permanecerán cerradas al tráfico rodado con el fin de facilitar el tránsito peatonal y se mantendrán abiertas únicamente para el tráfico de servicio local, transporte público, acceso a garajes y establecimientos comerciales y operaciones de carga y descarga (hasta las 11 horas).

Se suprime las paradas de taxis habituales, que se trasladarán hasta Correhuela–Portales de Camiñas y plaza del Mercado (cuando lo permitan los desfiles procesionales). Y, en la plaza de los Bandos, la línea de estacionamientos situada junto a la acera de la iglesia del Carmen queda reservada, durante los días de Semana Santa, para "uso exclusivo de los vehículos autorizados de los medios de comunicación".

Los peatones también tienen restricciones durante las procesiones en los siguientes puntos:

Calle Bordadores – plaza de Monterrey.

Calle Libreros, desde la intersección con la calle Calderón de la Barca hasta el patio deEscuelas, y en la Rúa Mayor (parcial), el Domingo de Ramos.

Atrio de la Catedral, en procesiones del Domingo de Ramos, Miércoles Santo, Jueves Santo, Viernes Santo y Domingo de Resurrección.

En los accesos a la iglesia de la Vera Cruz desde las calles de Abajo y Sorias, y en la calle Libreros, desde la intersección con la calle Calderón de la Barca hasta el patio de Escuelas, el Lunes Santo.

En la fachada plateresca de la Universidad (patio de Escuelas); en la Rúa Antigua (zonas contiguas al acceso a la Clerecía), y en la intersección de las calles Libreros y Calderón de la Barca, el Martes Santo y el Miércoles Santo.

Calle de las Úrsulas, junto a la puerta del convento y en la enfrontada del mismo, el Jueves Santo.

Calle Tentenecio, en el tramo más próximo a la calle Gibraltar y el acceso a la Catedral; en la zona superior (columnario) del Atrio de la Catedral recayente a la calle Benedicto XVI, y en la salida por la puerta de Ramos hacia la plaza de Anaya, el Jueves Santo.

En los accesos a la iglesia de San Esteban; en la zona superior (columnario) del atrio de la Catedral recayente a la calle Benedicto XVI, y en la confluencia de las calles Calderón de la Barca y Libreros, el Viernes Santo.

En los accesos a la iglesia de la Vera Cruz desde las calles de Abajo y Sorias; en los arcos de la plaza del Corrillo y la plaza del Poeta Iglesias, y en la calle Obispo Jarrín junto a la iglesia de San Julián, el Viernes Santo.

Plaza de Juan XXIII, calle Benedicto XVI, Atrio de la catedral y plaza de Anaya, el Sábado Santo (en la salida de la Soledad) el desplazamiento de personas entre los lugares citados vendrá impuesto por las limitaciones precisas para evitar las aglomeraciones y los excesos de aforo.

En el atrio del colegio Arzobispo Fonseca, la escalinata de acceso al mismo y en la calle Fonseca, el Sábado Santo.

En los accesos a la iglesia de la Vera Cruz desde las calles de Abajo y Sorias; en toda la zona delimitada con vallas de la Plaza Mayor, y en el arco de salida a la plaza del Poeta Iglesias.

A mayores, durante la celebración de cada una de las procesiones, estará ubicado un puesto fijo de Asistencia Sanitaria en la plaza Anaya, para atender los percances sanitarios que puedan llegar a producirse.