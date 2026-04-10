Los mayores de 60 años y pacientes de riesgo tendrán prioridad en el cribado anual para detectar la enfermedad renal crónica

Los mayores de 60 años y los pacientes con factores de riesgo, como hipertensión, diabetes, obesidad y patologías cardiovasculares, tendrán prioridad en el cribado anual para detectar la enfermedad renal crónica. Así lo ha decidido el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) mediante la aprobación del 'Documento de Consenso para el Abordaje de la ERC'.

Los objetivos que se persiguen son optimizar la detección precoz en población de riesgo y mejorar la coordinación asistencial. Para ello, se han definido criterios claros para la derivación de pacientes desde Atención Primaria a las especialidades de Nefrología, Medicina Interna y Geriatría.

Asimismo, se potenciarán las e-consultas para reducir los tiempos de espera y se fomentará el autocuidado a través de programas educativos y la toma de decisiones compartidas. Las asociaciones de pacientes se involucrarán de forma activa para que las personas tengan un papel protagonista en su bienestar.

La enfermedad renal crónica afecta a más del 10 por ciento de la población adulta -más de cuatro millones de personas- y suele cursar sin síntomas iniciales, lo que favorece un elevado infradiagnóstico y retrasa el inicio de tratamientos que podrían frenar su progresión.