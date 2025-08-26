Los mayores de 'Los Comuneros' degustan una merienda micológica para descubrir el fascinante mundo de los hongos

Los socios de la Asociación de Mayores "Los Comuneros" de Salamanca se convirtieron en protagonistas de la ciencia y la salud, participando en una original merienda micológica que combinó la degustación de setas con la divulgación científica. La actividad, celebrada este lunes por la tarde, buscó fomentar la salud, la cultura gastronómica y la participación social entre los mayores.

La iniciativa fue conducida por Sergio Fuentes, profesor del Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales de la Universidad de Salamanca, quien guió a los asistentes por el fascinante mundo de los hongos. Durante la sesión, los participantes disfrutaron de una experiencia única que incluyó una charla interactiva y la degustación de productos innovadores, como café elaborado con la seta Ganoderma y un pan artesanal preparado con setas Enoki y Shimeji.

A lo largo de la actividad, que duró alrededor de una hora, los mayores aprendieron sobre la importancia de los hongos en la naturaleza y en la alimentación saludable. El profesor Fuentes explicó la biología y ecología de varias especies, permitiendo a los asistentes manipular ejemplares frescos y conservados.

La sesión también abordó curiosidades culturales y el valor nutricional de hongos como la Ganoderma lucidum, conocida como la "seta de la inmortalidad", y las setas Enoki y Shimeji, habituales en la cocina oriental y apreciadas por sus propiedades medicinales. Esta combinación de divulgación y degustación despertó recuerdos y anécdotas entre los participantes, reforzando la conexión social y el disfrute colectivo.

La merienda micológica reafirmó el compromiso de acercar la ciencia a toda la ciudadanía, con un enfoque especial en las personas mayores, quienes continúan siendo una parte activa y valiosa de la vida cultural y comunitaria.