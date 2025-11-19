De media, en Castilla y León, se producen dos incendios diarios principalmente en cocinas y por descuidos

Las estadísticas de emergencias en Castilla y León dibujan un escenario de riesgo constante. Según el Centro de Coordinación de Emergencia del 1-1-2 de Castilla y León, de media, dos incendios en viviendas se producen cada día en la Comunidad. Una gran parte de estos siniestros se originan en la cocina, a menudo a causa de descuidos mientras se está cocinando.

Ante esta situación, y con el objetivo de fomentar la precaución y el conocimiento de los protocolos de actuación correctos, las autoridades insisten en la importancia de saber cómo reaccionar, especialmente ante el temido incendio de una sartén o freidora.

La Junta de Castilla y León ha difundido un mensaje claro y conciso sobre cómo extinguir un fuego en una sartén con aceite, que es uno de los incidentes más comunes y peligrosos en el hogar.

La regla fundamental y más crítica es que nunca se debe de echar agua, ya que el contacto del agua con el aceite hirviendo en llamas provoca una violenta y peligrosa explosión de fuego (flashover) que extiende el incendio rápidamente.

El protocolo de actuación correcto sería cubrir de inmediato el objeto que está ardiendo, con el objetivo de cortar el suministro de oxígeno. Para ello, las opciones son colocar una tapapdera metálica sobre la sartén para sofocar la llama u humedece un trapo grueso y colocarlo encima, con cuidado de no salpicar. Además, se deben de usar medios especializados, para lo que se recomienda tener una manta ignífuga a mano en la cocina y usarla para envolver la sartén si el fuego es grande. Una vez que la sartén esté cubierta y el fuego sofocado, apagar el calor (la vitrocerámica o el gas) y retirar la sartén del fuego.