La mediana del paseo de Carmelitas se renueva con 2.590 nuevas plantas

El Ayuntamiento de Salamanca ha iniciado las obras de reforma de la mediana en un tramo del paseo de Carmelitas, entre la avenida de Villamayor y la calle Wences Moreno. Con esta actuación, se busca revitalizar y embellecer esta zona de la ciudad.

Los trabajos, que se prevé que finalicen la próxima semana, consisten en la plantación de 2.590 unidades de plantas arbustivas, vivaces y bulbosas en una superficie de 320 metros cuadrados. Las especies seleccionadas son agapanthus, carex, stipa y narcisos, elegidas para cumplir una función tanto vegetativa como ornamental.

Además, como parte de la mejora, se está renovando la red de riego automático para asegurar que las nuevas plantas reciban el aporte de agua necesario para su crecimiento y mantenimiento.

Un plan de modernización de zonas verdes en la ciudad

La reforma del paseo de Carmelitas forma parte de una estrategia más amplia del Ayuntamiento para modernizar las zonas ajardinadas de los barrios de Salamanca. En los últimos años, se han llevado a cabo proyectos similares, como la reforma de la mediana de la avenida Alfonso IX de León.

Estas actuaciones también se enmarcan dentro de la Estrategia de Infraestructura Verde Savia, cuyo objetivo es mejorar la calidad y la estética de los espacios verdes de la ciudad, como ya se hizo con el ajardinamiento de la mediana del puente de Sánchez Fabrés.