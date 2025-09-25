La medicina y la IA, dos caminos que se unen en Salamanca para mejorar el diagnóstico y la prevención en la salud

La IA está cada vez más presente en nuestro día a día, y así ha quedado demostrado con la XII Reunión Científica de las Academia Sanitarias de Castilla y León que ha aunado ciencia, saber y tecnología para su aplicación en el día a día en las Ciencias de Salud.

De este modo, la tarde ha estado dedicada a las aplicaciones de la Inteligencia Artificial, facilitando el camino para él diagnóstico y la prevención de las enfermedades, así como el estudios de radiografías y cualquier imagen física que se quiera tener de los pacientes.

El presidente de la Academia de Medicina de Valladolid, Luis Javier García Frade, ha destacado que “La IA tiene que hacer factible que se mejoren los diagnósticos y mejoren la interacción humana”, recalcando los puntos más positivos que podría tener la Inteligencia Artificial.

Por otro lado, Francisco Lozano Sánchez, presidente de la Academia de Medicina de Salamanca, ha señalado que "estamos en la XII reunión, por lo que este evento está consolidado", animando a los asistentes a "poder realizar este tipo actos en más ocasiones". Asimismo, en torno a la IA, ha dejado claro que la relación médico-paciente es esencial de cara al futuro de la salud.

Vicente Ramiro Gaudioso, de la Academia de Ciencias Veterinarias, ha expuesto que es "un honor ser invitado a un evento como tal en representación de los veterinarios" y que "estás reuniones constituyen una valiosa oportunidad para el intercambio de ideas".

Entorno a este Día Mundial del Farmacéutico que se celebra el 25 de septiembre, José Martínez Lanao, presidente de la Academia de Farmacia de Castilla y León que durante este día se tiene que "reforzar el papel de los profesionales de este ámbito, ya que la colaboración interprofesional es siempre un intercambio de conocimientos” muy positivo.

Por otro lado, ha destacado que “la IA en la medicina mejorará muchos ámbitos mediante algoritmos e imágenes científicas, además de la detección temprana de enfermedades para tener una medicina más preventiva. Además, la IA ayudará a identificar riesgos en el mundo animal de cara a la salud humana y ambiental”.

Por último, Cristina Granda Castro, directora general de Salud Pública, también ha tenido unas palabras de cariño ante la gran oportunidad creciente que ofrece la inteligencia artificial y las ciencias de la salud: “Hace unos años hablamos de la promesa de la IA, y ahora es una realidad. Además, con la aplicación de la misma podemos hacer que la sociedad se beneficie. La IA se puede utilizar para, más tarde, dar respuesta a problemas clínicos. La IA reducirá costes, también”.