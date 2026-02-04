Médicos de Atención Primaria y pediatras podrán ampliar un año más la compatibilización de la pensión de jubilación con su trabajo

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la aplicación por un año tanto de médicos de familias, de Atención Primaria y pediatras la posibilidad de compatibilizar la pensión de jubilación con su propio trabajo.

Así se ha recogido en el Real Decreto de la jubilaciones aprobado este 3 de febrero, separándolo así del Escudo Social y garantizar en todo momento que los pensionistas lleguen a tener un ligero aumento en la cuantía a final de mes.

De este modo y tras aprobar el aumento de media de 50 euros en las pensiones y prestaciones, se pretenden realizar medidas por separado tras tumbar el PP, Junts, Vox y UPN la propuesta de subida de las pensiones del pasado mes de enero.