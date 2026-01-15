Los médicos se hartan y amenazan con huelga indefinida desde esta fecha

Los médicos se concentran en Salamanca a las puertas del CAUSA por la huelga de facultativos

Los médicos de Salamanca y España se hartan, y es que tras los parones realizados en el puente de diciembre, además de los anteriores, 2026 promete ser uno de los años en donde los facultativos más movilizaciones hagan para exigir a Mónica García, ministra de Sanidad, unas condiciones “dignas” y “acorde a sus estudios”, como explicaron en las concentración del último mes de 2025.

Según Ángel Bajo, presidente del sindicato CESM, Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, ha explicado que se empezaría con dos días de huelga por semana, para después ir incrementando progresivamente a medida que pasen los meses.

Por otro lado, también ha indicado que comenzarán desde el 2 de febrero de 2026. Eso sí, el propio Bajo también ha expuesto que la iniciativa de los médicos es llegar cuanto antes a un acuerdo para que los pacientes se vean lo menos afectados posibles.