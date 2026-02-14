Médicos de Salamanca asisten a la concentración de Madrid en rechazo al borrador del Estatuto Marco

Desde hace meses, los médicos de Salamanca están en pie de guerra contra el Ministerio de Sanidad. Entre las exigencias que tienen está la creación de un estatuto propio en el que regirse, lejos del Estatuto Marco que se ha firmado con los denominados sindicatos de Ámbito.

De este modo, unos 70 u 80 médicos de Salamanca han ido hasta la capital de España para alzar la voz por los suyos, ante una huelga además que comenzará desde este lunes 16 de febrero, y que se extenderá hasta el viernes, 20 de febrero.

Asimismo, han pedido ser escuchados por Mónica García, ministra de Sanidad, y que se siente a negociar un estatuto médico ya que “somos los capitanes de la Sanidad”, en palabras del presidente de CESM en Salamanca, Ángel Bajo.

Por último, destacar que se realizará una semana de huelga al mes hasta junio, momento en el que se replanteará qué hacer sin descartar una huelga indefinida.