Los médicos de Salamanca presionan al Ministerio para negociar el Estatuto Marco "pretenden que otros colectivos decidan nuestras condiciones de trabajo"

Los médicos se concentran en Salamanca a las puertas del CAUSA por la huelga de facultativos

El conflicto entre el Ministerio de Sanidad y los médicos entra este miércoles en una fase clave. El Comité de Huelga de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) acompañado por otros sindicatos médicos, se reúnen con el departamento que dirige Mónica García en un encuentro que será determinante para el futuro de la huelga nacional de médicos y facultativos, todavía vigente y sin avances reales en las reivindicaciones del colectivo.

Las organizaciones médicas han querido salir al paso de los mensajes lanzados por el Ministerio tras la reunión celebrada este lunes con los sindicatos del Ámbito de Negociación, en la que Sanidad aseguró haber acercado posiciones y avanzado hacia un acuerdo sobre los puntos de discrepancia del Estatuto Marco. Desde CESM aclaran que ese encuentro no incluyó la negociación con el Comité de Huelga, que sigue un cauce propio y cuya primera cita tras la última reunión del 11 de diciembre se celebra precisamente este miércoles.

“Ese acuerdo no tiene nada que ver con los médicos. Con nosotros se reúnen este miércoles. Lo del lunes fue con otros grupos, y sin embargo en el comunicado del Ministerio se nos incluye, lo que genera confusión. Nosotros no hemos pactado absolutamente nada”, subraya el presidente de CESM Salamanca, Ángel Bajo.

Desde CESM advierten de que en la reunión del Ámbito de Negociación no se abordaron las reivindicaciones del colectivo médico representado por el Comité de Huelga, por lo que no se ha producido ningún acercamiento en los puntos que mantienen el conflicto abierto con la Administración.

Reivindicaciones médicas sin resolver

Los sindicatos médicos recuerdan que las principales demandas siguen intactas y sin respuesta por parte de Sanidad. Entre ellas destacan la exigencia de un estatuto propio para los médicos y un ámbito de negociación específico, al considerar que la singularidad de la profesión no puede diluirse en acuerdos generales negociados por otros colectivos.

Asimismo, reclaman una clasificación profesional acorde a la formación y responsabilidad del médico, una regulación digna de la jornada laboral y de las guardias, la declaración de la Medicina como profesión de riesgo, la eliminación de la movilidad forzosa y el fin de la discriminación en el régimen de incompatibilidades, que afecta de forma específica a los facultativos.

“Hablan de avances para todos, pero siempre menos para los médicos. Pretenden que otros colectivos decidan nuestras condiciones de trabajo, y eso no es normal”, denuncia Ángel Bajo.

Temor a un relato que margine a los médicos

Además, CESM advierte sobre el relato que podría presentar el Ministerio tras el acuerdo con otros sindicatos. “Con este pacto probablemente quieran dejarnos como los malos de la película, como si todo el mundo estuviera de acuerdo y solo unos pocos se opusieran. Pero esos pocos somos los médicos, y somos los que tenemos que negociar nuestras condiciones”, advierte Bajo.

“Tenemos pocas esperanzas de conseguir avances, pero veremos, quizá haya habido reflexión y se pueda llegar a algún tipo de acuerdo en próximas fechas”, añade.

El dirigente también señala que, aunque hay otras huelgas convocadas por sindicatos no médicos, CESM y SMA no se han unido a ellas, ya que “lo que piden es justo lo contrario de nuestras reivindicaciones: que no se haga caso a los médicos”.

Impacto de la huelga en Salamanca

Respecto al seguimiento de la huelga en el Hospital de Salamanca, la pasada semana del 9 al 12 de diciembre, Bajo lo califica de positivo, especialmente en el área quirúrgica y consultas, y cuestiona los datos globales ofrecidos por la Administración.

“El impacto ha sido importante, pero las cifras oficiales no reflejan la realidad porque incluyen a profesionales que no podían secundar la huelga”, manifiesta.

Próximos pasos y expectativas

Sobre el futuro, Bajo aclara que la reunión de este miércoles servirá para valorar avances, pero que el próximo paso dependerá del resultado del encuentro.

“Si este miércoles sale mal la reunión, habrá que estudiar cuáles son las movilizaciones a partir de enero. Hay otras convocatorias en Madrid para los días 14 y 15, pero todavía no está decidido si se generalizarán a toda España. Primero queremos ver qué ocurre en la reunión de hoy y ser un poco positivos”, señala el presidente de CESM en Salamanca.

La movilización médica continúa

CESM recuerda que la huelga nacional de médicos y facultativos sigue plenamente convocada y que su continuidad dependerá de la evolución de la reunión de este miércoles. Desde CESM y SMA insisten en que solo un acuerdo que respete sus demandas básicas —estatuto propio, jornada digna, clasificación profesional y protección frente a la movilidad forzosa— podrá poner fin al conflicto.