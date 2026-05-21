Los médicos, ante una sucesión histórica de huelgas: “Primero reclamamos a nivel nacional, después lo haremos a nivel regional”

Los médicos se concentran en Salamanca a las puertas del CAUSA por la huelga de facultativos

Del 18 al 22 de mayo, miles de médicos han hecho huelga en España de cara a reivindicar un Estatuto Médico común donde se reconozca una nueva categoría, mejoras salariales y mejores horarios que ayuden a compaginar una correcta vida familiar y laboral, todo esto en pro de mejorar, además, la salud física y mental.

Según ha destacado Ángel Bajo, presidente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos de Salamanca, la situación actual “sigue igual”, manteniéndose de momentos las reivindicaciones iniciales que en junio cumplirán ya un año desde que se comenzaran a realizar.

Parece que más de 11 meses después no han conseguido nada de lo que han transmitido al Ministerio de Sanidad, lo que hace que sigan realizando huelgas de una semana al mes. De ese modo, quieren que el Gobierno de España note la ausencia de los facultativos, un hecho que también ha aumentado las listas de espera de los diferentes hospitales de Salamanca.

Las diferentes peticiones se sostienen sobre tres pilares clave. Por un lado, un marco independiente y exclusivo para facultativos, por otro la creación de un nivel A1+ donde se reconozca una mayor carga académica y, además, una reforma integral de todas las guardias donde se limite el número de horas reconociendo las mismas como tiempo cotizable.

Al igual que de momento las concentraciones y diferentes manifestaciones se están centrando en el Ministerio de Sanidad, el propio Bajo ha expuesto que “estamos esperando al gobierno regional para transmitirle algunas reivindicaciones”. Entre ellas están “reconocer todos los días de descanso ya que algunos quedan desamparados” y “regular todas las horas de guardia”.

Ante esto, no han dudado en reconocer que “entre las reivindicaciones que tenemos, algunas irán a nivel nacional y otras a nivel regional. Siempre hemos dicho que la reclasificación es a nivel nacional, sí, pero después hay que plasmarlo en las comunidades autónomas”.