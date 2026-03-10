Los médicos volverán a realizar cinco días de huelga en Salamanca

Hace unos meses, los diferentes sindicatos médicos entre los que se encontraban la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), junto al Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA) indicaron que se iba a realizar una semana de huelga al mes hasta junio si la situación del Estatuto Marco no se revertía.

El borrador que plantea el Ministerio de Sanidad indicaba una serie de reivindicaciones que no contemplaban a los médicos, que ya explicaron que no les representaba al no sentarse a negociar con los sindicatos que representaban a los propios facultativos.

En palabras de Ángel Bajo, presidente de CESM en Salamanca: “Lo que intenta la ministra es confundir y no es el momento, lo que queremos es que se siente a negociar. Si se sienta a negociar, la desconvocatoria es una posibilidad”.

Así pues, el descontento causado entre los médicos les obliga a ir a la huelga, donde también han indicado en otras ocasiones no tener el apoyo tanto de la Consejería de Sanidad, imponiendo servicios mínimos excesivos, como del propio Gobierno de España, motivo principal de las concentraciones.

Del mismo modo, los sindicatos estarán abiertos a negociar para solicitar, entre los principales objetivos, las mejoras de las condiciones laborales con una alta responsabilidad para ellos, la eliminación de las guardias de 24 horas, aumento salarial donde el salario base sea mayor y menor sobrecarga laboral.

Ante esto, se verán afectadas las listas de espera en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, así como las consultas y los quirófanos que han tenido que anular en otras ocasiones algunas de las cirugías.

El propio miércoles, 18 de marzo, los médicos de Salamanca se concretarán a las puertas del hospital de Salamanca a las 12:00 horas animando a todos los facultativos que puedan a la realización de la huelga.