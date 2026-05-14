Los médicos vuelven a la huelga del 18 al 22 de mayo

Los médicos se concentran en Salamanca a las puertas del CAUSA por la huelga de facultativos

Los médicos de Salamanca vuelven a la huelga una semana más. Si a finales del pasado mes de abril, aunando el puente de Mayo y los días previos, se ponían en huelga movilizando de nuevo al país durante una semana y posponiendo así diferentes cirugías, citas médicas y consultas externas.

Especialmente la huelga se hizo notar en los quirófanos suspendiendo algunos días la mitad de las intervenciones. Al conocerse la noticia que transmitía CESM, sindicato convocante, el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, en sus llamadas para confirmar las cirugías, advertía a los pacientes de la posible anulación de las mismas a causa de la huelga médica.

Las reivindicaciones siguen siendo la mismas que en anteriores movilizaciones ante la falta de acuerdo con la ministra de Sanidad, Mónica García y el Estatuto Marco que firmó con los sindicatos mayoritarios, también denominados de Ámbito.

Entre las nuevas reivindicaciones que dicta CESM y que ha recogido de ASME están:

Dotar de una plantilla adecuada en situaciones precarias.

Disponer de los medios humanos y materiales necesarios para garantizar una asistencia real 24 horas especialmente en los puertos y aeropuertos.

Proporcionar los equipos de protección personal y la formación en prevención

Equiparar las condiciones al resto de médicos del SNS, y conseguir así atraer y retener personal cualificado y con experiencia.

Reconocer la disponibilidad para actuar en cualquier momento a través del complemento 24 horas , al igual que tienen el personal veterinario de los Puestos de Control Fronterizos (PCF).

Inclusión en el SNS , para poder disponer de acceso a sistemas de información, recetas financiadas y todos los recursos tanto de información como formativos.

Contar con un sistema de citación de viajeros eficiente , que discrimine por complejidad o urgencia del viaje, esencial en momentos de alta demanda, y con suficiente tiempo para realizar una atención segura, completa y de calidad.

Depender directamente del Ministerio de Sanidad por la disfuncionalidad que ocasiona la doble dependencia compartida actualmente con el Ministerio de Política Territorial, lo que deja a nuestro colectivo en un limbo de tierra de nadie.

De este modo, se suman también a otras reivindicaciones como han sido la creación de una nueva categoría al ser “los capitanes de la sanidad”, como explicó Ángel Bajo, presidente de CESM Salamanca a este medio.