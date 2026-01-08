Los médicos vuelven a rechazar el Estatuto Marco con movilizaciones “más intensas” en los próximos meses

Los médicos se concentran en Salamanca a las puertas del CAUSA por la huelga de facultativos

Los sindicatos médicos han rubricado durante este jueves, 8 de enero, su unión para rechazar el borrador del Estatuto Marco que propone el Ministerio de Sanidad, anunciando que realizarán nuevas movilizaciones que serán “más intensas” que las vividas hasta ahora.

Cabe destacar que la última se vivió durante el puente de diciembre, donde hubo nueve días en donde la sanidad se tambaleó por completo, con saturación en los diferentes hospitales y quirófanos cerrados a raíz de la huelga convocada por el sindicato médico CESM.

En esta ocasión, dentro de la causa también se han unido organizaciones facultativas autonómicas, como es el caso de el Sindicato Médico Andaluz, Metges de Catalunya, la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid, el sindicato de facultativos de Galicia independientes y el Sindicato Médico de Euskadi.

Según han indicado en declaraciones recogidas por Europapress, "en los próximos días vamos a definir el calendario y el contenido de las próximas movilizaciones, que les puedo asegurar que van a ser de más calado que las que se han realizado hasta ahora. Hemos comprobado que con cuatro días consecutivos de huelga no es suficiente para el Ministerio de Sanidad".

De este modo, han vuelto a criticar el borrador del Estatuto Marco que podría llegar a buen puerto con otros sindicatos, mientras que para los médicos no les beneficiaría en absoluto.