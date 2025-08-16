El medio rural de Salamanca pierde población mientras la ciudad gana habitantes extranjeros

Salamanca refleja de manera clara el fenómeno de despoblación que afecta al medio rural profundo de Castilla y León. En 2024, los municipios salmantinos de menos de 2.000 habitantes perdieron 463 vecinos, según el informe anual del Consejo Económico y Social (CES). Esta caída contrasta con el leve crecimiento poblacional de la provincia en general, gracias al aumento de habitantes en la capital y otras áreas urbanas.

La edad media en los municipios más pequeños se sitúa en 55,12 años, muy por encima de los 48,49 años de media autonómica, lo que evidencia un envejecimiento acentuado. Sin embargo, el medio rural salmantino ha registrado un aumento de población extranjera, con 1.912 nuevos residentes hasta alcanzar los 20.518, representando un 5,46 % de la población rural profunda. La mayoría procede de Sudamérica y la Unión Europea, con Marruecos, Colombia y Rumanía como países más destacados.

La densidad de población en Salamanca es de 26,52 habitantes por kilómetro cuadrado, superior a la media regional, pero la despoblación persiste en las localidades más pequeñas. Mientras tanto, la capital y sus zonas periurbanas continúan atrayendo residentes, tanto españoles como extranjeros, amortiguando en parte el retroceso de los municipios rurales.

El informe del CES confirma que, pese a la llegada de inmigrantes, la España vaciada sigue dejando notar su efecto en Salamanca: los pueblos pierden población y envejecen, mientras la ciudad se consolida como foco de crecimiento y renovación demográfica.