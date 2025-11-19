Mejorar la atención a las personas vulnerables, objetivo principal del Plan Estratégico de Servicios Sociales 2026-2029

El futuro Plan Estratégico de Servicios Sociales de Castilla y León 2026-2029 buscará transformar el sistema autonómico en uno “inteligente” y “moderno”, capaz de adaptarse a las nuevas realidades sociales. El documento, consultado por la Agencia Ical, contará con un presupuesto total de 253,8 millones de euros para desarrollar 116 iniciativas.

El objetivo principal es la mejora continua de la atención a las personas vulnerables, adaptando las prestaciones a las nuevas necesidades. Para ello, el plan incorporará herramientas de innovación social y tecnología, clave para adaptar los servicios a las necesidades individuales y potenciar la autonomía personal.

El concepción del Plan pasa por uno de los pilares que es la digitalización del sistema y el impulso de la investigación tecnológica para el desarrollo de soluciones técnicas que potencien la autonomía personal. El plan busca completar la implementación de la historia social única a lo largo de 2026 para profesionales y usuarios, extendiéndose a entidades del Tercer Sector en 2027; reducir plazos, simplificar procedimientos y automatizar gestiones para optimizar recursos y mejorar la relación con el ciudadano; y promover la digitalización de la Inspección de Servicios Sociales.

El Plan Estratégico incide en la necesidad de potenciar la autonomía personal y los cuidados de larga duración, defendiendo que las personas permanezcan el mayor tiempo posible en su domicilio. Esto obligará a consolidar los programas de atención domiciliaria a personas dependientes y con discapacidad y a reforzar la dotación residencial y de servicios para paliar las consecuencias del envejecimiento y la soledad no deseada, un reto especialmente complejo en el amplio y disperso ámbito rural de la Comunidad.

El documento identifica varios desafíos sociales clave, entre los que destacan la soledad no deseada, la necesidad de alternativas de atención en el domicilio para personas dependientes, la lucha contra la transmisión intergeneracional de la pobreza (en coordinación con el Ingreso Mínimo Vital y la Renta Garantizada de Ciudadanía), y las adicciones a las pantallas en jóvenes.

La distribución presupuestaria por los cuatro ejes principales será la siguiente:

Eje Estratégico

Presupuesto (Millones €)

Actividades

Autonomía Personal y Cuidados de Larga Duración

146,7 M€

41

Familia, Conciliación e Infancia

71,8 M€

22

Inclusión Social, Lucha contra la Violencia de Género y Pobreza

31,5 M€

26

Mejora General del Sistema

3,7 M€

27

El presupuesto de 253,8 millones se distribuirá a lo largo de los cuatro ejercicios (de 66,1 millones en 2026 a 55,7 millones en 2029), e incorpora la finalización de los fondos MRR en 2026 y 2027.

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades subraya la necesidad de mantener y reforzar la cooperación entre administraciones y el sector privado, valorando el papel del Diálogo Social para la cohesión del sistema y el diseño de políticas sociales. El sistema continuará apoyándose en los Centros de Acción Social (Ceas) como referencia para la valoración, dispensación y seguimiento de las prestaciones.