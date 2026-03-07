Mejoras en sanidad, facilidades para los autónomos y más vivienda, las promesas a los salmantinos de Chabela de la Torre (Nueve Castilla y León)

En un acto político marcado por la reivindicación salmantina y la crítica a la gestión de las últimas décadas, la formación Nueve Castilla y León ha presentado este sábado, en la plaza de Los Bandos, sus propuestas de cara a las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo. La candidata a las Cortes, Chabela de la Torre, arropada por su equipo, ha hecho un llamamiento a los salmantinos para romper con la "resignación" y exigir un trato justo frente a lo que denomina el abandono de los grandes partidos nacionales.

El evento ha comenzado con la intervención de Miguel, profesional autónomo, quien ha definido al partido como una formación "nacida aquí y comprometida con esta tierra". Ha destacado la figura de la candidata como una mujer que "no vive de discursos, sino de trabajo" y ha subrayado que el proyecto busca que los autónomos tengan una defensa real. "Nueve no promete milagros ni mil medidas. Promete compromiso, trabajo y lealtad a Salamanca y a Castilla y León", ha sentenciado.

El número dos de la lista, Manuel Hernández, ha denunciado el vaciamiento de los pueblos y el cierre de consultorios médicos, señalando que el problema no es de recursos, sino de prioridades: "No es falta de capacidad, es falta de mucha voluntad. No es que no se pueda, es que no les importa lo suficiente". Para él, Nueve supone una "alternativa seria frente a las ocurrencias y el marketing de siempre", asegurando que el objetivo es llevar a las Cortes una voz fuerte que no dependa de las órdenes de Madrid. "Votar distinto es introducir exigencias donde hay comodidad. Es introducir equilibrio donde hay dominio", ha dicho.

La candidata Chabela de la Torre ha centrado su discurso en la "falta de gestión" tras 38 años de gobierno del mismo signo en la Comunidad. De la Torre ha sido especialmente crítica con el estado de las infraestructuras y la sanidad en Salamanca. "Nos han tratado como al primo pobre de España. Y eso tiene que cambiar", ha declarado, tras recordar a los asistentes, los más de 20 años de espera por el nuevo hospital.

La líder de Nueve ha hecho hincapié en el "acto heroico" que supone para muchos jóvenes quedarse a vivir en Salamanca debido a la falta de oportunidades y de comunicaciones dignas. "Si tuvieran un AVE a Madrid en 50 minutos, elegirían vivir en Salamanca. Pero sin un AVE, sin frecuencias... eso no va a ser una opción para ellos", ha lamentado. También ha dedicado unas palabras al sector primario, cuando ha acusado al PP y al PSOE de haber "vendido nuestro campo con un plato de lentejas" en relación con el acuerdo de Mercosur.

La formación ha presentado soluciones específicas para la provincia, como la mejora de la gestión de los 5.000 millones de presupuesto para reducir listas de espera y garantizar consultas periódicas en municipios pequeños o el apoyo directo a autónomos con la eliminación de trabas. "Lo primero que vamos a hacer es dejarles trabajar. Menos trabas, menos burocracia y más apoyo", ha prometido De la Torre. En el caso de la vivienda, la intención de su partido es construir mil nuevas viviendas en el sector de las Cregas, con un 40 % de vivienda protegida para facilitar que los jóvenes formen familias en la ciudad.

Chabela de la Torre ha concluiso su intervención reafirmando su compromiso vital con la provincia: "Salamanca no es un lugar de paso, Salamanca es nuestro hogar y voy a trabajar sin descanso para que lo sea también el de nuestros hijos y el de nuestros nietos". Ha pedido a los ciudadanos la confianza para un proyecto que, según sus palabras, busca que la provincia "deje de ser una nota al pie de las estrategias nacionales".