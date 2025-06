Melanoma, el precio oculto de años al sol sin protección

El melanoma es un tipo de cáncer de piel menos frecuente que otros, pero mucho más agresivo. Su detección temprana puede marcar la diferencia entre un tratamiento sencillo y una enfermedad avanzada. A pesar de los avances en diagnóstico y tratamiento, sigue siendo fundamental la prevención y la concienciación. Para conocer mejor qué es, cómo identificarlo a tiempo y qué podemos hacer para reducir el riesgo, hemos hablado con el doctor Javier Cañueto, jefe del Servicio de Dermatología del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, quien nos aclara de forma sencilla y directa todo lo que deberíamos saber sobre esta enfermedad. En el área de Dermatología del Hospital, el melanoma representa aproximadamente el 5% de los casos de cáncer de piel, con más de 100 diagnósticos anuales.

En concreto, en este tipo de cáncer de piel se produce un crecimiento descontrolado de los melanocitos, las células encargadas de producir melanina, el pigmento que da color a nuestra piel. A diferencia de otros cánceres cutáneos, el melanoma tiene un origen celular distinto y también presenta características clínicas propias. "Lo habitual es que comience como una lesión pigmentada, es decir, una mancha oscura que no se parece a los lunares normales que ya tiene la persona", explica el doctor Javier Cañueto.

Según el especialista, lo que debe hacernos sospechar es precisamente ese cambio, una mancha que evoluciona, que se ve diferente, que cambia de forma, tamaño o color. En algunos casos, incluso, puede picar o aparecer una pequeña herida sobre ella. "No todos los melanomas surgen a partir de lunares, pero algunos sí lo hacen. Por eso es importante prestar atención a cualquier alteración en una lesión que ya teníamos desde hace tiempo", añade Cañueto.

La observación es clave, y existen ciertas señales que deben encender las alarmas. “Cuando un lunar deja de ser simétrico, presenta bordes irregulares, colores desiguales, un diámetro superior a seis milímetros o empieza a cambiar, debemos consultar con un dermatólogo”, advierte el jefe del Servicio de Dermatología del Hospital de Salamanca. Estas características responden a la conocida regla del ABCDE, una herramienta sencilla que ayuda a detectar a tiempo posibles melanomas.

“La A hace referencia a la asimetría: una lesión que no se puede dividir en dos mitades iguales. La B, a los bordes irregulares, que no están bien definidos. La C corresponde a la coloración abigarrada, es decir, la presencia de varios tonos dentro de la misma mancha, con zonas más claras y más oscuras. La D indica un diámetro superior a seis milímetros, y la E proviene del inglés evolving, que alude a la evolución de la lesión, es decir, a que está cambiando”, resume Cañueto.

Cuando una lesión presenta una o varias de estas señales, el siguiente paso es claro, hay que realizar una biopsia. “Siempre que hay sospecha de que una lesión melanocítica pueda ser maligna, debe biopsiarse. Es el procedimiento que nos permite tener un diagnóstico definitivo”, asegura el dermatólogo. Esta prueba no solo confirma si se trata de un melanoma, sino que también aporta datos clave que orientan al equipo médico sobre el tratamiento más adecuado.

¿Por qué aparece el melanoma?

Las causas del melanoma no se reducen a un único factor. “Se trata de una enfermedad multifactorial en la que influyen tanto factores ambientales como las características personales de cada individuo”, explica el doctor Cañueto. Entre los factores ambientales, el más relevante con diferencia es la radiación ultravioleta, es decir, la exposición directa al sol sin protección o el uso de cabinas de bronceado. “Sabemos que las quemaduras solares en la infancia y adolescencia aumentan notablemente el riesgo de padecer melanoma en la edad adulta”, advierte.

Pero el sol no lo explica todo. Existen también factores constitucionales, es decir, características genéticas o biológicas que predisponen a algunas personas a desarrollar la enfermedad. “Especialmente aquellas con fototipos de piel claros como personas pelirrojas o con ojos y cabello claro, antecedentes personales o familiares de melanoma, o aquellas que tienen muchos lunares o lunares atípicos”, detalla el especialista.

El mensaje es claro, aunque no todos los melanomas se pueden prevenir, muchos sí pueden detectarse a tiempo si prestamos atención a las señales que da la piel, ya que, según el dermatólogo el melanoma representa aproximadamente el 5 % de los casos de cáncer de piel.

Avances en el diagnóstico precoz

Uno de los grandes aliados en la lucha contra el melanoma es el diagnóstico precoz. Detectar la enfermedad en sus etapas iniciales aumenta considerablemente las posibilidades de tratamiento exitoso y reduce el riesgo de complicaciones. En este campo, la medicina ha avanzado de forma notable en los últimos años, tanto en herramientas como en técnicas de evaluación.

“El instrumento más básico y al mismo tiempo más útil sigue siendo el dermatoscopio, una especie de lupa con diez aumentos que permite al dermatólogo observar la lesión con mucho más detalle que a simple vista”, explica el Dr. Cañueto. Gracias a esta herramienta, es posible detectar patrones y estructuras en la piel que ayudan a diferenciar una lesión benigna de una maligna, recalca.

Pero el avance no se ha detenido ahí. “En los últimos años se han incorporado sistemas de videodermatoscopia digital, que permiten hacer un mapeo completo de la piel del paciente y registrar imágenes de sus lunares y lesiones para compararlas a lo largo del tiempo”, señala el especialista. Esta tecnología no se utiliza de forma generalizada en todos los casos, pero sí es especialmente útil en pacientes con muchos lunares, antecedentes familiares de melanoma o mutaciones genéticas que los hacen más susceptibles.

Además, el desarrollo más reciente en este ámbito es la dermatoscopia digital tridimensional, que permite obtener una imagen completa del contorno corporal del paciente. “Este sistema permite no solo registrar imágenes estáticas, sino también monitorizar cualquier cambio que se produzca con el paso del tiempo en lesiones ya existentes. Es una herramienta muy eficaz para el seguimiento en pacientes de riesgo”, afirma Cañueto.

En definitiva y tal y como aclara el dermatólogo, “gracias a estas tecnologías, hoy es posible detectar melanomas más finos y en fases mucho más tempranas que hace apenas dos décadas, lo que ha tenido un impacto positivo en la reducción de la mortalidad por esta enfermedad”.

¿Por qué ha aumentado el número de casos?

En los últimos años, se ha registrado un aumento significativo en los casos de melanoma a nivel global. ¿A qué se debe esta tendencia? Según el doctor Javier Cañueto, la causa principal sigue siendo la exposición a la radiación ultravioleta, especialmente durante la infancia y adolescencia, etapas en las que la piel es más vulnerable y las quemaduras solares dejan una huella duradera. “Los hábitos de exposición solar con fines recreativos que se popularizaron en décadas anteriores están influyendo claramente en el aumento de la incidencia del melanoma que vemos hoy”, manifiesta.

Sin embargo, no todo este incremento se debe únicamente a un mayor riesgo. Otro factor relevante es que los melanomas se diagnostican antes que en el pasado. “Hace décadas, algunos melanomas que hoy detectamos precozmente quizá no llegaban a desarrollarse en formas agresivas, y por tanto, muchos pacientes no consultaban hasta que el tumor estaba avanzado. Ahora, gracias a la concienciación, las revisiones y los avances diagnósticos, identificamos lesiones en fases más tempranas”, explica Cañueto.

Este cambio en la detección precoz también ha tenido un impacto positivo en la mortalidad. Aunque los casos aumentan, las muertes por melanoma han empezado a estabilizarse o incluso disminuir en algunos lugares del mundo. “Un buen ejemplo es Australia, que tiene la tasa más alta de melanoma del planeta. Gracias a campañas de prevención y educación iniciadas hace décadas, ahora empiezan a ver una reducción en la incidencia de la enfermedad y diagnósticos más precoces”, esclarece el dermatólogo.

A todo esto, se suman los avances en el tratamiento, que han revolucionado el pronóstico de los pacientes en los últimos años. “Tanto la prevención como la mejora en las terapias están cambiando la historia natural del melanoma”, expresa Cañueto.

¿En qué edades se diagnostica más el melanoma?

El melanoma puede aparecer a distintas edades, pero generalmente tiene dos picos de incidencia según el tipo de melanoma. Según esclarece el doctor Javier Cañueto, el tipo más frecuente, conocido como melanoma de extensión superficial, suele diagnosticarse en personas de entre 50 y 70 años. "Quiere decir que el melanoma afecta especialmente a pacientes que consideramos jóvenes. Por eso, el melanoma es un cáncer especialmente preocupante porque provoca una gran pérdida de años de vida ajustados por calidad”, señala.

“Esto contrasta con otros tipos de cáncer de piel que afectan a personas mayores y que, aunque también pueden ser graves, suelen causar una menor pérdida de años de vida debido a la edad avanzada de los pacientes” clarifica el dermatólogo.

Tratamientos actuales, así se aborda el melanoma

Tal y como manifiesta el experto el tratamiento del melanoma depende mucho del tipo de tumor, su tamaño, localización y el momento en el que se detecta. “La mayoría de los casos se tratan inicialmente con cirugía para extirpar la lesión por completo. Sin embargo, en ciertos casos, una vez eliminado el tumor, se recomienda un tratamiento complementario, conocido como tratamiento adyuvante, que busca reducir el riesgo de que el melanoma vuelva a aparecer”.

Cuando el melanoma está muy avanzado o se ha extendido a otras partes del cuerpo y ya no es posible operarlo, se recurren a tratamientos sistémicos, que actúan en todo el organismo. “En los últimos años hemos visto avances muy importantes en este campo, sobre todo gracias a la llegada de la inmunoterapia, que apareció hace aproximadamente 15 años con el melanoma", declara Cañueto.

La inmunoterapia funciona estimulando el sistema inmunitario para que reconozca y ataque las células tumorales de manera más eficaz. “Este avance ha cambiado por completo las expectativas de los pacientes con melanoma avanzado, mejorando sus tasas de supervivencia y calidad de vida”, concluye.

Recomendaciones para prevenir el melanoma

Según señala el jefe de servicio de Dermatología la principal recomendación para prevenir el melanoma es evitar la exposición excesiva a la radiación ultravioleta, que es la principal agresión que recibe nuestra piel y la que puede desencadenar este tipo de cáncer. Por eso, siempre que sea posible, es mejor reducir el tiempo que pasamos al sol, especialmente en las horas centrales del día, cuando la radiación es más intensa.

Por otro lado, mantiene una recomendación y es que, si vamos a estar expuestos al sol, independientemente de la edad, es fundamental usar un fotoprotector solar con un factor de protección alto, que también proteja frente a la radiación ultravioleta A (UVA). Es importante aplicarlo de forma generosa unos 30 minutos antes de la exposición y reaplicarlo cada dos o tres horas, especialmente si sudamos o nos bañamos, manifiesta Cañueto.

Asimismo, el dermatólogo insiste en que no debemos olvidar que la piel tiene memoria ya que el daño solar se acumula a lo largo de los años, y la piel recordará cómo la hemos cuidado a lo largo de nuestra vida. Por eso, es fundamental protegerse desde la infancia.

Y, acerca del uso de cabinas de bronceado, el jefe del Servicio de Dermatología del Hospital destaca que representan un riesgo significativo. De igual forma añade que, aunque hoy en día la mayoría de la sociedad ya lo sabe, es similar a la concienciación sobre los daños del tabaco. Las cabinas de bronceado exponen la piel a radiación ultravioleta artificial con la intención de broncearla, lo que provoca un daño similar al del sol natural y aumenta claramente el riesgo de desarrollar melanoma, finaliza.