Melchor, Gaspar y Baltasar se adelantan y visitan el hospital de Salamanca

Melchor, Gaspar y Baltasar han adelantado su visita a la capital salmantina y han estado en la mañana de este domingo 4 de enero en el hospital de Salamanca junto a sus pajes reales.

El Complejo Asistencial Universitario de Salamanca les ha recibido con tres grandes tronos en el pasillo del hall, donde han obsequiado con regalos a los niños que se han acercado para conocerlos.

Visita de los Reyes Magos al hospital de Salamanca | Comunicación Hospital de Salamanca

Según fuentes hospitalarias, Sus Majestades los Reyes de Oriente han saludado a más de doscientos menores, familiares de los trabajadores del CAUSA. Los pequeños han aprovechado para hacerles llegar sus últimos deseos y llevarse una foto para el recuerdo antes de la Cabalgata de este lunes.

Durante la tarde de este domingo, Melchor, Gaspar y Baltasar también van a visitar las áreas pediátricas (UCI, Neonatos, Bloque Obstétrico, Hospitalización de Pediatría, las Urgencias Pediátricas…) para conocer a los pequeños hospitalizados, a quienes también llevarán regalos y sus mejores própositos para una pronta recuperación.