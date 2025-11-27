El mercado hipotecario de Salamanca se dispara: las hipotecas sobre viviendas crecen un 17,6%, el mayor aumento de Castilla y León

Los hipotecados con IRPH pagan de media casi 900 euros más al año. Foto de archivo

Salamanca lideró el crecimiento hipotecario en Castilla y León durante el mes de septiembre, al registrar un aumento del 17,6% en el número de hipotecas constituidas sobre viviendas respecto al mismo mes del año anterior, según los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Este incremento se tradujo en 235 operaciones hipotecarias en la provincia, marcando la subida más significativa de toda la Comunidad y superando ampliamente la media regional, que apenas alcanzó un 1,7%.

El dinamismo de Salamanca contrasta con el bajo crecimiento de Castilla y León, que, con 1.716 préstamos firmados, se sitúa como la segunda comunidad autónoma con menor subida interanual del país, muy por debajo de la media nacional del 12,2%.

Fuerte crecimiento también en el capital prestado

El capital total prestado para hipotecas suscritas en Salamanca también experimentó un notable impulso. La provincia registró un crecimiento del 40% en el capital suscrito, alcanzando los 29,8 millones de euros.

En el conjunto de Castilla y León, el número total de hipotecas sobre viviendas subió en cinco provincias y descendió en cuatro. Tras Salamanca (17,6%), los mayores aumentos se dieron en León (17%), Zamora (15,7%) y Soria (10%). En el lado de los descensos, Segovia registró la mayor caída (-18,3%), seguida de Valladolid (-8,2%).

En total, Castilla y León hipotecó 1.716 viviendas en septiembre, con un capital prestado que ascendió a 195,2 millones de euros.