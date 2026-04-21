Una mesa informativa, un congreso, un taller y varias charlas por el Día Mundial del Lupus en Salamanca

La Asociación de Lupus de Castilla y León celebra este año su 25 aniversario, para el que ha organizado un amplio programa de actividades que se llevarán a cabo en el mes de mayo en Salamanca.

En primer lugar, y con el fin de que la población conozca más sobre esta enfermedad habrá una mesa informativa el próximo 8 de mayo de 18:00 a 20:00 horas en la plaza del Liceo. Un día después, el 9 de mayo en el Auditorio del Centro Municipal Integrado Trujillo se acogerá a primera hora de la mañana un congreso donde estará presente la presidenta de la asociación de lupus de Castilla y León junto al comité científico de la asociación.

Ese mismo día (9 de mayo) se celebrarán también varias jornadas alrededor de esta enfermedad: la charla 'Lupus y fisioterapia' con el fisioterapeuta Pablo Vicente Albarrán; y 'Manifestaciones cutáneas en el lupus y su repercusión en la calidad de vida del paciente' con la dermatóloga del Hospital Universitario de Salamanca, Mónica Roncero.

También hay programado un taller de anticuerpos en el lupus eritematoso sistémico con el doctor Iván Cusacovich, especialista en medicina interna en el Hospital Clínico de Valladolid. La jornada se clausurará con una comida en el Centro Municipal Trujillo, habiendo antes una mesa redonda titulada 'Relación del médico y paciente en la nefritis lúpica' donde participarán Alberto Martín Arribas, nefrólogo del Hospital Universitario de Salamanca y profesor asociado de la USAL junto con el psicólogo de la ASALUCYL, Sergio Jimeno.