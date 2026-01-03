La meseta de Salamanca en 'alerta por nevadas' desde las 12:00 horas de este domingo

La Delegación del Gobierno de Castilla y León ha emitido un comunicado con los puntos de la comunidad que se encuentran en 'alerta por nevadas' y entre los que figura la provincia salmantina, incluida la capital.

Es la zona de la meseta de Salamanca la que según las previsiones metereológicas se encuentran en riesgo por nevada, con un aviso amarillo que se mantendrá activo desde las 12:00 horas de este domingo 4 de enero hasta el lunes 5 a las 00:00 horas con acumulaciones de hasta 2 cm de nieve.

Burgos, Soria, Ávila, Valladolid y Segovia se encuentran también entre los puntos en los que se espera que nieve a partir de este domingo. En Salamanca la previsión es que comience a nevar a partir de las 18:00 horas de este domingo.

Aviso amarillo por nevadas en la meseta de Salamanca para este domingo y lunes, 4 y 5 de enero | Aemet

La Aemet insiste en una situación de "incertidumbre" para este 5 de enero, que mantiene a todo el país en vilo por la celebración de la Cabalgata de Reyes. Por ahora, las previsiones, aunque prudentes, indican que se espera que este lunes se alcance el punto álgido de este episodio producido por la Borrasca Francis, donde las nevadas más significativas se concentrarán en áreas del interior de la mitad este peninsular durante la primera mitad del día.

Previsión del tiempo en Salamanca del 4 al 9 de enero | Aemet

El aviso amarillo por nevadas para el lunes en Salamanca se mantiene desactivado y la previsión actual, según datos de la Aemet, es una jornada con intervalos nubosos y una temperatura máxima de 4 grados junto a una mínima de -4.

La nieve podría volver a hacerse presente en la jornada del miércoles marcada por cielos "muy nubosos con nieve", con una máxima de 7 grados.