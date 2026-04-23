"Ni metáforas, ni mensaje de autoayuda": El Centro de Investigación del Cáncer reclama una divulgación científica rigurosa

Enmarcado en la celebración del Día Mundial del ADN este próximo 25 de abril, el Centro de Investigación del Cáncer (CIC) de Salamanca reclama una mayor cultura científica en la ciudadanía y una divulgación rigurosa en torno a la genética y la epigenética.

La institución alerta de que está creciendo el lenguaje biomédico en el espacio público, pero de manera imprecisa, lo que conlleva un daño social y desinformar a la población con mensajes pseudocientíficos que emplean terminología científica sin respaldo empírico.

Insiste en la necesidad de distinguir el conocimiento validado y las afirmaciones sin base científica, en especial en ámbitos como el cáncer al tratarse de una enfermedad genética en el sentido biomédico, causada por alteraciones en los genes que regulan el crecimiento y la multiplicación celular.

En declaraciones recogidas por la agencia Ical, el director del centro, Xosé Bustelo, asegura que “confundir vocabulario científico con evidencia científica perjudica a la ciudadanía y también a la imagen pública de la ciencia”, y recalca que hablar de genética y epigenética “exige rigor”, al tratarse de procesos biológicos complejos y no de “metáforas ni mensajes de autoayuda disfrazados de ciencia”.