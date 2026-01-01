El método de estafa ‘spoofing’ que suplanta el número real de tu propio banco y que está afectando a salmantinos

Ya son varios los salmantinos que están alertado sobre una posible estafa que se está dando a través del número de las propias entidades bancarias. En esta ocasión hablamos del 'spoofing', un engaño que, suplantando la identidad de tu propio banco, se haría pasar por el mismo para hacer que llames a un teléfono y así recabar tus datos.

En el mensaje al que ha tenido acceso SALAMANCA24HORAS se expone directamente como intentan realizar esta estafa, comprobando en la misma faltas de ortografía en el texto y un número de teléfono que no se correspondería con la entidad bancaria, a pesar de estar en la misma conversación.

Como en otro tipo de engaños, conviene llamar a la entidad bancaria directamente con el número de teléfono de la propia aplicación para así comprobar que no han sido ellos los que han solicitado el aviso.

Además, ya sea con esta estafa o con otras, los bancos siempre han recordado que nunca solicitarán datos por teléfono ni por email ni SMS, y que ante cualquier duda se acuda a la entidad de forma física para solucionar cualquier tipo de problema.

Hace años, “El Sabueso de Linux” explicada como se realizaba este método, y es que algunos números de teléfono se registraban directamente como empresa de telefonía, entonces al lograr pasar el control de seguridad, pueden llegar a enviar mensajes en la misma conversación que tu propio banco, lo que haría que parezca totalmente real.

Por último, cabe destacar que ante cualquier estafa que se haya sufrido hay que ponerse inmediatamente en contacto con las autoridades competentes para que, en el caso de ser posible, se intente solucionar lo antes posible.